Llevará Gobierno Municipal servicios de salud para mascotas a la colonia Nombre de Dios.

Cada mascota podrá acceder a una o varias atenciones de forma gratuita.

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, llevará servicios de salud gratuitos para mascotas este jueves 9 de octubre, de 16:00 a 19:30 horas, a la Unidad Básica de Rehabilitación de la colonia Nombre de Dios, ubicada en calle Carlos Armendáriz número 7.

Los servicios incluyen vacunación antirrábica, desparasitación, Registro Municipal de Mascotas y entrega de cartillas de vacunación. Cada mascota podrá acceder a uno o varios servicios de manera gratuita.

Asimismo, se invita a las y los vecinos de la colonia a llevar objetos reciclables como tapitas de plástico, botes y anillas de aluminio, así como llaves en desuso para intercambiarlos por plantas nativas.

Los servicios para mascotas se brindarán conforme al orden de llegada y hasta agotar existencias.