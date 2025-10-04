Termina Municipio pavimentación de la calle Oscar González en la colonia Nuevo Triunfo.

-Se pavimentaron más de 3 mil metros cuadrados.

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, llevó a cabo la pavimentación de concreto hidráulico de la calle Oscar González en la colonia Nuevo Triunfo, proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2025 que recibió más de 2 mil votos.

Para realizar esta obra se hicieron trabajos preliminares de obra hidráulica y sanitaria, mejoramiento de terracerías, construcción de guarniciones, así como la pavimentación de concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor y colocación de pintura vial en el tramo que comprende desde la calle Hacienda de Dolores a la avenida Heroico Colegio Militar.

Esta obra ganadora del distrito 17 beneficiará de manera directa a 700 vecinos del sector al brindarles un trayecto seguro y eficiente por su colonia, gracias a la inversión superior a los 4 millones de pesos.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso con la ciudadanía chihuahuense al garantizar mejores condiciones para el tránsito local.