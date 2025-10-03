Esterimóvil del Municipio estará en centro comunitario San Martín del 6 al 17 de octubre.

Agenda cita para el servicio de esterilización para perros y gatos.

Como parte de las acciones del Gobierno Municipal en beneficio de las mascotas, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa que, el Esterimóvil brindará servicio gratuito de esterilización, del 6 al 17 de octubre de 8:30 a 15:00 horas, en el centro comunitario San Martín.

Las personas interesadas deben agendar cita previamente al teléfono 614-438-91-96 en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.

Asimismo, deben cumplir los siguientes requisitos:

No alimentar al animal 12 horas antes de la cita (en el caso de cachorros, ocho horas antes).

No ofrecer líquidos tres horas antes de la cita.

Presentar al animal limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.

Llevarlo con collar, correa o en transportadora.

Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.

Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.

Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.

La esterilización de perros y gatos ayuda a proteger su salud y calidad de vida, además de controlar la sobrepoblación, prevenir enfermedades y evitar el abandono.

Cabe recordar que, en el caso de las hembras, la esterilización reduce riesgos de enfermedades uterinas y algunos tipos de cáncer, además de mantenerse más tranquilas durante el celo. En los machos disminuye la agresividad y el marcaje territorial, y protege contra enfermedades testiculares y prostáticas.