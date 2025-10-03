Esterimóvil del Municipio estará en centro comunitario San Martín del 6 al 17 de octubre.
- Agenda cita para el servicio de esterilización para perros y gatos.
Como parte de las acciones del Gobierno Municipal en beneficio de las mascotas, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa que, el Esterimóvil brindará servicio gratuito de esterilización, del 6 al 17 de octubre de 8:30 a 15:00 horas, en el centro comunitario San Martín.
Las personas interesadas deben agendar cita previamente al teléfono 614-438-91-96 en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.
Asimismo, deben cumplir los siguientes requisitos:
- No alimentar al animal 12 horas antes de la cita (en el caso de cachorros, ocho horas antes).
- No ofrecer líquidos tres horas antes de la cita.
- Presentar al animal limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.
- Llevarlo con collar, correa o en transportadora.
- Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.
- Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.
- Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.
La esterilización de perros y gatos ayuda a proteger su salud y calidad de vida, además de controlar la sobrepoblación, prevenir enfermedades y evitar el abandono.
Cabe recordar que, en el caso de las hembras, la esterilización reduce riesgos de enfermedades uterinas y algunos tipos de cáncer, además de mantenerse más tranquilas durante el celo. En los machos disminuye la agresividad y el marcaje territorial, y protege contra enfermedades testiculares y prostáticas.