Apoya Estado con materiales de construcción a familias de Delicias

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), entregó apoyos en especie como parte del Programa de Mejoramiento de Vivienda 2025, en beneficio de 14 familias del municipio de Delicias.

Gracias a una inversión de 189 mil pesos, la ciudadanía recibió materiales esenciales para el mejoramiento de techos, muros, pisos e instalaciones básicas, como láminas, varillas, polín, block, piso de cerámica, cemento y boilers solares de ocho tubos.

Además, se brindó asesoría técnica especializada para asegurar el uso adecuado y eficiente de los materiales entregados.

La entrega fue encabezada por el director de Atención y Programas Sociales de Coesvi, Jesús Ricardo Huerta Ayala y el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García, quienes reiteraron el compromiso de trabajar de manera conjunta en favor de los hogares del municipio.

“Sabemos que una vivienda digna es la base de una vida más estable, de un entorno más saludable y de un mejor desarrollo para niñas, niños y jóvenes”, expresó Huerta Ayala durante su intervención.

En el acto también estuvieron presentes Juan Francisco Guerrero Gutiérrez y Daniela Estefanía Martínez Vázquez, del departamento de Desarrollo y Planeación de Programas de Mejoramiento de Vivienda de Coesvi.