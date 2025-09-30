”Presupuesto participativo funciona gracias a organización de los vecinos que generan proyectos”: Cuauhtémoc Estrada

• Fue gracias al involucramiento vecinal durante el programa de Presupuesto Participativo que se hicieron mejoras en parques, canchas, bibliotecas y escuelas de Riberas del Bravo

El coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, destacó las mejoras en el Parque el Gusanito, así como de otras áreas ubicadas en Riberas del Bravo etapa 2 en Ciudad Juárez, gracias a la organización vecinal y al programa de Presupuesto Participativo.

Entra las mejoras destacó, las canchas, las canastas, nuevas estructuras, porterías, aparatos de ejercicio, y domo con luz. Lo que da unas condiciones muy buenas para este parque, donde las y los vecinos de Riberas etapa 2 ahora pueden disfrutar de actividades recreativas y sano esparcimiento.

“Se llevó a cabo este proyecto gracias a la participación de nuestros vecinos, de granito de arena en granito de arena, casa por casa, salimos invitamos y nos organizamos a salir a votar por en el presupuesto participativo”, menciono Lucero, vecina de Riberas del Bravo.

También detalló que aparte del parque, se realizaron mejoras en la biblioteca de la Escuela Urquidi, así como unas canchas donde antes era un bar, y bardas en la escuela Tomás Alba Edison.

Ante esto, Cuauhtémoc Estrada, enfatizó que el presupuesto participativo funciona y sobre todo gracias a la organización de los vecinos, ya que cuando la ciudadanía se organiza genera proyectos, los cuales siempre se estarán apoyando por parte de morena.

Se destacó también otros proyectos futuros, como mejoras en los parques del Rincón del Río, y Etapa 4, donde se instalarán jueguitos, aparatos de ejercicio, sombra y una rehabilitación completa de los lugares.

“Estas mejoras la hacen las y los vecinos con mucha organización, niñas y niños mayores de 6 años acudiendo a votar, mamás, papás organizados para tener proyectos como estos y que las familias puedan disfrutarlos; así es que sigamos transformando y no hay que parar en los proyectos de presupuesto participativo”, finalizó el legislador Cuauhtémoc Estrada.