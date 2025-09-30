Conoce las zonas donde Municipio intervendrá con bacheo este 30 de septiembre.

Se han atendido más de 48 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabajará con bacheo este 30 de septiembre, mediante el programa emergente, en las colonias Revolución, Villa, Gloria, División del Norte, Villas del Rey, Villa del Real y Sahuaros.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el lunes 29 de septiembre, se han atendido 29 mil 758 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 48 mil 401 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.