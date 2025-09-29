Callar ante lo que sucede en Gaza…es morir todos.

G. Arturo Limón D.

Hay una bella y cruel criatura, cuya dualidad aun cuando parece irreconciliable se da, y así lo muestra lo que está sucediendo en la masacre de Gaza, que no tiene otro nombre más que GENOCIDIO, escoja cada cual el rostro con el que ha de empatizar, pero sin duda mi simpatía y voz se ha levantado y se levantara invariablemente, por conocer la historia pro el Pueblo Palestino como lo está siendo finalmente la posición de muchos países e individuos que FINALMENTE dan su reconocimiento al Pueblo Palestino, hasta hoy masacrado por los gobiernos de Israel y Estados Unidos, crueles aliados en este agravio a la humanidad. G.A.L.D.

PARA REFLEXIONAR

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros”

(Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023)

Pero no sucede como nos lo han querido vender desde el 7 de octubre del 2023 con el asalto que tiene múltiples agujeros negros y cuestionamientos del cómo logró Hamas acceder a los territorios ocupados por Israel. Pero no, no todo comenzó ahí, este relato ha de comenzar desde mucho tiempo atrás, cuando los británicos no todo de mucho más lejos basta leer el trabajo de Paul Cochrane | 22/09/2025 | Rebelión Europa titulado; El genocidio en Gaza, otra masacre más de Gran Bretaña, 15 millones de personas muertas desde 1945. Aquí unos fragmentos del mismo ;

“… los políticos británicos utilizaron constantemente durante todo el tiempo que duró su dominio imperial y que ha adoptado Benjamin Netanyahu: que Israel libra una guerra de «civilización frente a barbarie» y «entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, entre la humanidad y el comportarse como animales».

La lógica que subyace en estas afirmaciones es que el pueblo palestino no forma parte de la civilización occidental y, por lo tanto, son untermenschen, «subhumanos»; que no son personas dignas de tener los mismos derechos o la misma igualdad. El corolario es que toda oposición a «Occidente» por su parte se debe, y se puede, reprimir violentamente.

Los administradores del Imperio británico consideraban «subhumanas» a aquellas personas sobre las que gobernaban y a aquellas que luchaban por su libertad en las colonias británicas, como ocurrió en la violenta represión del pueblo keniano o malasio.”

Quizás esta forma de pensar nos puede dar explicación de genocidios similares en Ruanda, y otros lugares a los que aludió en su participación ante la asamblea número 80 de Naciones Unidas la presidenta de Eslovenia Nataša Pirc Musar cuando solicitaal pleno de la asamblea el no callar, ni voltear a otro lado ante lo que sucede en Gaza.

Destaco al citar esta sesión que pasara a la historia por sus gestos humanos en esa dualidad, que señalo al principio de la colaboración cuando vemos a la delegación de Colombia abandonar deliberadamente con el puño de la mano izquierda en alto y con gritos de desprecio la Sala de Asambleas de Naciones Unidas, dejando a un Benjamín Netanyahu atónito, pero aun con algunos corifeos como la delegación argentina que permaneció por órdenes de su presidente Javier Milei para darle al genocida calor con sus plausos, pero solo, solo es como se han quedado, veamos esta crónica;

“Con esta profunda soledad que exhibe ante el resto del mundo Estados Unidos, también se confirma su aislamiento total en el seno del Consejo de Seguridad en procura de resguardar a toda costa a Israel, y el carácter incondicional de este apoyo: en efecto, esta vez la diplomacia norteamericana no pudo contar, ejerciendo presiones diplomáticas intensas con Israel, con una abstención de alguno de los demás 14 Estados que integran el Consejo de Seguridad.

Con este veto, Estados Unidos pierde toda credibilidad, ya muy seriamente afectada por la forma tan peculiar de tomar decisiones del ocurrente ocupante de la Casa Blanca….quien desafía a la normativa internacional vigente, sea en materia de acuerdos comerciales, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de prohibición del uso de la fuerza o de amenaza del uso de la fuerza, o más recientemente con relación a las reglas acordadas en el plano internacional para incautar cargamentos de droga en alta mar… En cuanto a Israel, este veto confirma su aislamiento total (basta recordar la vuelta ciclista en Madrid que está marcando un punto de quiebre en ese país en donde el presidente y el Rey abiertamente se manifiestan solidarios a Palestina) es cada vez más común el repudio por parte de manifestantes y/o activistas o grupos organizados.

COROLARIO

El primer estudio científico en Gaza radiografía una masacre indiscriminada, revela entre otras cosas que hay evidencia de heridas pocas veces restiradas en la historia describiendo que; “El alcance de los ataques sobre la población civil perpetrados por Israel en Gaza … Según la comunidad científica y sanitaria está tratando de documentarlo. Más allá de la cifra provisional de más 60.000 palestinos muertos y 143.000 heridos, un equipo de investigadores ha tratado de describir cuál es el panorama al que se enfrentan los sanitarios en los hospitales, bajo el acoso de las bombas y en medio de un genocidio.

Es contundente este hecho cuando la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la jurista italiana Francesca Albanese afirma que puede haber diez veces más muertos de lo estimado en Gaza es decir más de seiscientos mil.

El resultado se publica este viernes en la revista The BMJ y se basa en el testimonio de 78 médicos y enfermeras internacionales que estuvieron en Gaza entre agosto de 2024 y febrero de 2025. Los científicos les pasaron una encuesta para que describieran la naturaleza y el patrón de las lesiones y condiciones médicas a las que se enfrentaron. El panorama que reflejan, dominado por las lesiones por explosivos y armas de fuego, no tiene precedentes en conflictos anteriores, según los autores.

Cierro con un apunte de la dicotomía humana, con el que inicie, la cara de la abyección la muestra el presidente argentino Javier Milei quien después de asistir a la asamblea fue a los brazos del líder israelí ahí en Nueva York, a recibir un premio por bien portado con sus intereses será, la otra cara la de la dignidad la mostro el presidente colombiano Gustavo Petro quien en Nueva York ayer dio un mensaje con megáfono a la población conminando a los soldados israelíes y norteamericanos a apuntar sus fusiles a los fascistas y no a pueblos como el Palestino.

De última hora se informa que esta manera de actuar, le costó su visa, precio decretado por el Departamento de Estado norteamericano, juzgue usted a quien dar la razón en esta historia, solo le pido no ser indiferente a la realidad que padece hoy el pueblo Palestino.

Si porque cuando permitimos indiferentes que doblen las campanas por Gaza… están doblando por NOSOTROS.