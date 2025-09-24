Salvan vida a joven electricista en Unidad de Quemados del HGR No. 2 del IMSS de Ciudad Juárez.

Es el primer paciente atendido de esa Unidad, que cuenta con 28 camas, cuatro cubículos de Terapia Intensiva, un quirófano y un área de aseos quirúrgicos para pacientes con quemaduras graves; así como con un equipo de última generación, entre los que destaca una central de monitoreo multipaciente, electroestimuladores de alto voltaje, aparatos de corriente pulsátil, monitores de signos vitales, ventiladores portátiles, oxímetros de pulso, unidad radiológica móvil, sábanas térmicas, electrocardiógrafos, carros rojos, y otros.

Tras un accidente que le cambió la vida, Bryan “N”, joven electricista de 21 años, se convirtió en el primer paciente atendido en la nueva Unidad de Quemados del Hospital General Regional (HGR) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez; un espacio con equipo de última generación y atención especializada que permitió salvar su vida, con una recuperación total, con mínimas secuelas.

El pasado 19 de julio del presente año, mientras realizaba maniobras con cables de alta tensión en una subestación eléctrica, Bryan “N” sufrió una explosión que le provocó quemaduras de segundo grado en rostro, brazos, orejas y piernas.

Inmediatamente fue llevado al HGR No. 66 del IMSS, donde recibió atención médica de urgencia; posteriormente, el 22 de julio fue trasladado a la nueva Unidad de Quemados del HGR No. 2, donde recibió atención especializada durante varios días por parte del equipo multidisciplinario de salud, quienes se esforzaron por brindarle la mejor atención posible.

A dos meses del accidente, Bryan se encuentra estable y en franca recuperación, consciente de la magnitud del accidente, pero, sobre todo, agradecido por una nueva oportunidad de vida.

“Estoy muy agradecido con el personal del IMSS de ambos hospitales, me trataron muy bien, con respeto; y me sentí seguro todo el tiempo en el que estuve en atención médica”.

El paciente acompañado de un familiar acude cada semana a cita médica con el cirujano del IMSS que lo atendió, para dar seguimiento a su tratamiento. “Me siento muy afortunado de estar a salvo, de estar bien, de haber sido el primer paciente en recibir atención en esta el área de este nuevo hospital”, compartió el joven, quien ya fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro, sin secuelas graves, reintegrándose a sus actividades cotidianas.

El director del Hospital General Regional (HGR) No. 2, doctor Horacio Rafael Tinoco Vázquez, destacó que a la fecha la Unidad de Quemados, a cargo del doctor Daniel Alberto Vázquez Cruz, lleva un total de seis pacientes atendidos, a quienes igualmente, se les salvó la vida.

En ese sentido, resaltó que ese servicio representa un avance significativo en la infraestructura médica del IMSS en Ciudad Juárez, al ofrecer atención y tratamiento especializado a pacientes con quemaduras graves, que ponen en riesgo su vida.

Recordó que esta área cuenta con 28 camas, cuatro cubículos de Terapia Intensiva, un quirófano y un área de aseos quirúrgicos para pacientes con quemaduras graves; así como con un equipo de última generación, entre los que destaca una central de monitoreo multipaciente, electroestimuladores de alto voltaje, aparatos de corriente pulsátil, monitores de signos vitales, ventiladores portátiles, oxímetros de pulso, unidad radiológica móvil, sábanas térmicas, electrocardiógrafos, carros rojos, entre otros.

“La creación de esta unidad no solo permitió la atención oportuna del joven electricista, sino que representa un beneficio tangible para toda la derechohabiencia de Ciudad Juárez y la región, al brindar servicios de alta especialidad que anteriormente requerían traslado a otras ciudades, reduciendo tiempos de espera y mejorando las posibilidades de recuperación”, concluyó.