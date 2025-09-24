Mi experiencia como invitado en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

Por Ing. Agustín Hernández Rojo

El ser invitado como profesor invitado en la carrera de Mantenimiento Industrial de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, me resulta una experiencia muy grata, el realizar actividades como poner la pila en el reloj, colocar hojas en la impresora y ayudar en los demás enseres a mi madre la Ing. Gloria Yolanda Hernández Rojo.

Conocer de saludo a algunos de los profesores que tienen su asiento y cátedra asignada. Considero que se habrán de realizar algunos ajustes concernientes al cuerpo directivo para la mejora continua sostenida de la Universidad, que impliquen el orden y la limpieza, en la medida de las posibilidades de cada persona.

Continuaré asistiendo como invitado mientras se me siga contemplando y considerando por parte de mi mamá, la catedrática PTC y Sindicalizada.

Agradezco las atenciones al Director Frías y al Rector Kamel Athie Flores. Buen ambiente laboral y necesidades en el riego de algunas plantas de ornato de interior.