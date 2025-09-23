Invita Municipio a conocer la experiencia del túnel sensorial “Sentir para comprender”

El Gobierno Municipal, a través del Departamento de Grupos Vulnerables de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a participar en el túnel sensorial “Sentir para comprender”, este jueves 25 de septiembre, en la Plaza de Armas, una experiencia única que te hará ver el mundo desde otra perspectiva.

Durante el recorrido, te adentrarás en un espacio completamente a oscuras, acompañado por personas con discapacidad visual que te guiarán mientras exploras distintos escenarios, como una cocina o una oficina.

El reto: usar solo el oído, el tacto y el olfato para orientarse y reconocer el entorno.Esta actividad busca generar empatía, reflexionar sobre la inclusión y reconocer los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria.

Para más información, visita las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal, llama al 072, extensión 6579, o acude a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en la avenida Juárez y Segunda número 4 en la Zona Centro.