Muere el actor Robert Redford, leyenda de Hollywood.

Robert Redford, actor, director y uno de los grandes íconos de Hollywood, murió este martes 16 de septiembre a los 89 años en su casa de Utah, informó The New York Times, citando a Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma Rogers & Cowan PMK.

Redford saltó a la fama en la década de los 60 y 70 con películas que hoy son clásicos, como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y All the President’s Men (1976). Su carisma, talento actoral y estilo lo convirtieron en uno de los galanes más reconocibles de la época.

Redford y el legado en el cine y el Festival de Sundance

Además de su carrera como actor, Redford se consolidó como un cineasta reconocido. Ganó el Óscar a Mejor Director en 1980 por Ordinary People (Gente corriente), su primera película detrás de la cámara.

En 1981 fundó el Instituto Sundance y posteriormente el Festival de Cine de Sundance, considerado hoy el escaparate más importante del cine independiente en Estados Unidos y una plataforma para nuevos talentos.

Vi historias que no tenían oportunidad de ser contadas y pensé que podía dedicar mis energías a darles espacio”, dijo en una entrevista en 2018.

Premios y reconocimientos

Durante su trayectoria de más de seis décadas, Robert Redford recibió múltiples premios.

Dos Premios Óscar, incluido uno honorífico en 2002.

Tres Globos de Oro, entre ellos el Premio Cecil B. DeMille por su carrera en 1994.

En 2016, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil en Estados Unidos.

Infancia y vida personal

Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Hijo de Martha Hart y Charles Robert Redford Sr., pasó su juventud entre el deporte y el interés por las artes. Estudió en la Universidad de Colorado y más tarde viajó por Europa, donde se inspiró en la cultura de Francia, España e Italia antes de dedicarse al cine.

La muerte de Robert Redford deja un vacío en el cine mundial, pero su legado permanece tanto en la pantalla como en el Festival de Sundance, que continúa impulsando a nuevas generaciones de cineastas.

Con su partida, Hollywood despide a uno de sus grandes referentes, cuyo espíritu artístico y compromiso con el cine independiente marcaron un antes y un después en la industria.

