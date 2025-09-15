Septiembre mes de la patria y de los patriotas.

G. Arturo Limón D.

Bien inciemos por definirlos;

Patria

Se define en dos acepciones como; Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos.

2. Lugar, ciudad o país en que se ha nacido.

Patriota; Persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien.

Pues bien nuestro amado México, resultante del choque de varios mundos, que convergen en esta nuestra triera que lamamos Patria con raíces e identidades an diversas como la indígena y la judeo cristiana, pasado por la hispan cargada de reminiscencia árabes, morasy africanas con la población de origen negro a la cual se llama la tercera raíz y si hay dua vean a Guerrero y Morelos en este relato que aquí aboro hoy.

En fin habría tiempo para un desgloselargo y profundo dare hoy solo el ABC de tres movimientos que tocan a nuestra patria, dos nacionales y un local que permeo después a la nación toda ellos son; cronológicamente el 13 de septiembre de 1847 la llamada batlla l Cerro del Chapulin hoy Chapultepec, que nos dio la leyenda , el mito dicen algunos y la real historia según el Museo de las Intervenciones de un grupo de jóvenes cadetes llamados Los Niños Héroes, que fueron masacrados por el ejército invasor de los Estados Unidos que la sazón tenía 21 millones de habitantes contra los 7 millones que se diseminaban en lo que era entonces el territorio nacional unarecien formado en 1824 de nombre MEXICO NUESTRA PATRIA, con una superficie mayor de CUATRO Y MEDIO millones de kilómetros cuadrados cuya fronteras se extendían del Suchiate AL SUR hasta el actual estado de Wyoming y Utah AL NORTE y no digo lo que algunos señalan que el famoso Montana no era sino la manera gringa de dar el nombre hispano original de Montaña. Pero esa es otra historia por corroborar.

Los niños Heroes son los personajes del 13 de septiembre y están en nuestra memoria que se hace NUESTRA HISTORIA.

Cronológicamente corresponde la conmemoración al 15 y 16 de septiembre porque entre la noche de ese día 15, y la madrugada del 16 una vez descubiertos por los españoles que dominaban la escena política, los llamados INSURGENTES tuvieron que acelera su ánimo de levantamiento asi El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza (estrictamente hablando) la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado “Grito de Dolores” y termina el 27 de septiembre de 1821 (11 años después) con la entrada triunfal del Ejército Trigarante.

Entre este espacio d etiempo se tejen muchas de las gestas mas significativas d ela Historia d eMexico, aparecen en escena hermosos persoanjes como Leona vicario, Josefa Ortiz la llamda Corregidora Allende , Aldama, Abasolo y despeus Morelos y guerrero que con su genial frase de LA PATRIA ES PRIMERO se queda en nuestra memoria y se hace historia, no podemos olvidar y rimando a nuestro primer presidente Guadalupe Victoria hombre que lucha y emerge como ha de ser un patriota de un pueblo al que consagra su vida y afán de esa lucha y mencionaremos al reincidente de afán de poder por ese contraste tan vigente, que después de tanta lucha fratricida deseaba aun ser emperador Agustín de Iturbide, del cual aún advierto existen herederos de ese afán, de arrebatar el poder quiero decir tomar lo de todos , la Patria para hacerlo de suyo botín, ese es el origen de las luchas por el poder.

MEXICO tiene herederos en ambos bandos y los podemos advertir aun hoy pero sin duda los mejores siguen siendo los que optan por servir a la Patria más que servirse de ella.

Chihuahua hace historia también la madrugada del día 23 de septiembre de 1965 de los que se cumplirán justamente este año 60 años, un puñado de jóvenes y adultos que deseaban un México mejor para los niños y jóvenes de los cuales algunos de ellos eran maestros y tocando la realidad decidieron cambiarle, el escenario fue Madera Chihuahua que entones era eufemístico llamar Ciudad, inspirados supongo por la triunfante revolución cubana del 1 de enero de 1959 nótese que solo 6 años antes, se lanzaron a la misma odisea de cambio que aquellos muchachos que inciaron su gesta aquel 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba cuando asaltaron el Cuartel Moncada.

Ese movimiento de Chihuahua impacta todo México, la fecha daría origen a una acción armada que daría Más adelante, el 23 de septiembre de 1965 un grupo del comando del Grupo Popular Guerrillero (GPG), liderado por el maestro Arturo Gámiz García y el médico Pablo Gómez Ramírez, decidió atacar el cuartel militar de Ciudad Madera con el objetivo de conseguir equipo militar y alimentos; pero no lo consiguieron, pues los militares apostados ahí lo impidieron: en el asalto fallecieron ocho integrantes del comando. El trágico final de los guerrilleros se convirtió en símbolo de lucha para otros jóvenes, quienes inspirados en su valentía y su coraje enfrentaron la injusticia social. Así, en Chihuahua continuaron algunas acciones guerrilleras a cargo del Grupo Popular Guerrillero “Arturo Gámiz” y el Movimiento 23 de Septiembre.

La lucha de este grupo se ha significado de una manera tal, que hoy que se cumplen 60 años la reflexión se hace necesaria y la valoración de lo sucedido es obligada, por ellos desde aquí agradezco la amable invitación que me han hecho a participar el próximo miércoles 17 a partir de las 19 horas para dialogar bajo la conducción del programa de mi apreciada amiga y colega en psicología Laura Gaytán con la amable compañía de Alicia de los Ríos ynmi apreciado Pedro Uranga Rohana, así que los esperamos en la Casa Redonda el miércoles 17 a las 19.00 horas

Sera un honor compartir, hasta entonces.