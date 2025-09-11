90’s Pop Tour regresa y transforma el Auditorio Nacional en “El Antro”

fuente: unotv

El 90’s Pop Tour convertirá al Auditorio Nacional en “El Antro” al que todos los fans querrán asistir y formar parte de este nuevo concepto que promete una experiencia sensorial única, donde cada tema despierte recuerdos y cada beat encienda emociones, convirtiendo el recinto de Reforma en una gran pista de baile.

“Lo que vivíamos en los antros esos mix de canciones, esa música para bailar se lleva a cabo en un concierto, todos nosotros vamos a estar arriba del escenario con nuestras canciones versionadas a un antro como lo mezclado DJ’s en una época”, dijo Angie de JNS.