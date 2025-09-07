Crisis profunda: Entregan templos por falta de fieles y sacerdotes.

Excélsior

Héctor Figueroa

La escasez de vocaciones golpea con fuerza a las congregaciones religiosas en México, forzando a órdenes históricas como los jesuitas y carmelitas descalzos a pasar sitios emblemáticos a las diócesis locales, al no tener sacerdotes para oficiar; a nivel mundial, cayeron hasta 50% en medio siglo.

Quizá por el menor número de fieles que cada vez acuden a sus templos o por la falta de vocación, que les hacen tener menos sacerdotes para oficiar misas, congregaciones religiosas empezaron a entregar sus templos a las diócesis locales, las cuales por siglos tuvieron en custodia.

Primero fueron los jesuitas de la ciudad de Oaxaca, quienes en diciembre y enero pasados, entregaron a la diócesis de Antequera-Oaxaca, el majestuoso templo de la Compañía de Jesús en el centro de la capital, luego de más de cuatro siglos a su cargo.Play Video

Los jesuitas dijeron que ya no contaban con el número de sacerdotes suficientes para continuar con las celebraciones litúrgicas en dicho recinto religioso.

Apenas en agosto pasado, la orden de los carmelitas descalzos anunció que, tras más de cuatro siglos de presencia en el sur de la Ciudad de México, dejará en octubre próximo el templo de Nuestra Señora del Carmen en San Ángel, debido a la disminución de vocaciones religiosas.

La Arquidiócesis Primada de México se hará cargo ahora de la emblemática iglesia colonial, la cual apenas está separada por un gran cristal del Museo del Carmen, siglos atrás monasterio de los carmelitas, expropiado durante la Revolución Mexicana.

La disminución de vocaciones para el sacerdocio católico es más acentuada en las congregaciones religiosas que en los seminarios diocesanos.

Por ejemplo, los jesuitas en México, una de las órdenes más numerosas, cuenta con 250 sacerdotes, mientras los paulinos, de la Sociedad de San Pablo, no alcanzan ya a tener 60 presbíteros.

Los casi 60 paulinos de México, a los que ahora se suman aproximadamente otros 20 de Estados Unidos, muestran una congregación en agonía que, si sobrevive, es de puro milagro gracias a la intercesión de don Alberione”, apuntó en un artículo editorial en marzo de este año el Centro Católico Multimedial (CCM), que dirige el sacerdote paulino, Omar Sotelo.

De acuerdo con el sitio global Catholic Hierarchy, el cual recaba las estadísticas oficiales de la Iglesia, a nivel mundial en el último medio siglo, los sacerdotes católicos provenientes de órdenes religiosas han disminuido en promedio, 37%, y en algunas en más de 50%, de forma mucho más vertiginosa que los presbíteros formados en seminarios de las diócesis.

Entre las órdenes que han resentido más la baja en el número de sacerdotes están las más reconocidas, entre ellas, los jesuitas, los franciscanos, los agustinos, los benedictinos y los capuchinos, mientras que otras han resentido menos este descenso, como los salesianos y los carmelitas descalzos.

El número de sacerdotes en México hasta finales de 2024 era de 17 mil 449, de los cuales poco más de la cuarta parte pertenecía a órdenes religiosas, y la mayoría están adscritos a las diócesis en casi tres cuartas partes.

El retiro de las órdenes religiosas de los templos que administran pone en riesgo la misma tradición de la Iglesia católica, pero hay congregaciones que hacen el mayor esfuerzo para no abandonar sus parroquias, aun cuando estas sean recintos muy pequeños.

Tal es el caso de la iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en el cruce de Salto del Agua, en Izazaga y Eje Central, en la Ciudad de México, a cargo de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro (FSSP), la única orden religiosa en la capital que oficia la misa en latín, la Misa Tridentina.

Si en algún momento los dos o tres presbíteros de la FSSP dejan esta parroquia, el rito de la antigua misa romana, según los libros litúrgicos latinos de 1962, desaparecerá en esta gran urbe.

YA NO SE DAN ABASTO

Los jesuitas, es decir la Compañía de Jesús, a la cual pertenecía el fallecido papa Francisco, es una de las órdenes religiosas más grandes en México, y aun así tuvo dejar el templo de La Inmaculada Concepción, el cual administró por más de 400 años en el centro de la ciudad de Oaxaca.

Se retiran (los jesuitas) porque les faltan sacerdotes, por esa razón ya no pueden estar aquí, aunque les está costando irse (de Oaxaca), les está doliendo en el alma, asumen con respeto y obediencia la decisión”, declaró el arzobispo de Antequera-Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos.

Los jesuitas, una de las órdenes religiosas más grandes del país, de acuerdo con su portal de vocaciones, cuenta en México con alrededor de 250 sacerdotes, divididos en los sectores de tradición educativa, parroquias y templos jesuitas, centros ignacianos de espiritualidad, y obras sociales.

Por su parte, los carmelitas descalzos entregarán en octubre la Iglesia del Carmen a la Arquidiócesis de México y con ello se va su presencia de cuatro siglos de San Ángel, barrio al sur de la Ciudad de México.

A San Ángel, los carmelitas le dieron forma e identidad y consolidaron la iglesia y el hoy Museo del Carmen como un espacio de fe, cultura y comunidad, referente en la capital del país.

No hay vocaciones, estamos reducidos en número, y se está cargando mucho el trabajo en algunos frailes. Somos muy pocos frailes, muchos ya adultos, con pocas posibilidades de vida apostólica, otros enfermos y que no hay las suficientes vocaciones”, declaró hace unos días fray José Miranda Martín, conventual y ecónomo provincial de los carmelitas descalzos a la Agencia Católica de Información.

A LA BAJA EN EL MUNDO

Con datos del sitio global Catholic Hierarchy, creado por el informático estadunidense David M. Cheney, a nivel mundial las órdenes religiosas católicas y su número de sacerdotes han tenido en el último medio siglo un descenso inmenso.

Las cifras recopiladas desde 1966 hasta 2024, indican que las doce principales órdenes religiosas masculinas por su número de sacerdotes casi todas están en la misma tesitura, es decir a la baja, excepto los carmelitas descalzos que incrementaron en seis sacerdotes de 2015 a 2024.

Se trata de los jesuitas, salesianos, franciscanos, capuchinos, dominicos, misioneros del Verbo Divino, redentoristas, benedictinos, oblatos de María Inmaculada, vicentinos, frailes menores conventuales y carmelitas descalzos.

De esas 12 principales órdenes religiosas, de acuerdo con los datos analizados por M. Cheney, el punto más alto fue en 1971, con un total de 95 mil 411 sacerdotes en todo el mundo. En 2024, esa cifra había descendido un 37% hasta los 59 mil 900.

Si las tendencias actuales continúan, los jesuitas perderán pronto el título de la orden religiosa más grande y con el mayor número de sacerdotes para dejar el lugar a los salesianos de San Juan Bosco.

De acuerdo con las prospectivas, los jesuitas se ubicarán en los próximos años debajo de los 10 mil sacerdotes en todo el mundo y ya han pasado de 21 mil 025 en 1969 a 10 mil 432 en la actualidad, es decir han bajado 50 por ciento.

Según las estadísticas de Catholic Hierarchy, los salesianos de San Juan Bosco, pasaron de 10 mil 717 en 1966 a 9 mil 244 en 2024, una de las congregaciones que registra una menor caída.

En cuanto a sacerdotes, los benedictinos han bajado un 55% desde su máximo reciente, de 7 mil 58 a principios de la década de 1970 a 3 mil 420; los oblatos de María Inmaculada, que alcanzaron 441 en 1967 a 2 mil 643, un 52% menos.

Para 2024, los franciscanos tuvieron una disminución de 51% de 16 mil 528 en 1967 a 8 mil 140 en la actualidad.

Los misioneros del Verbo Divino, llegan a hora a los 4 mil 231 y los carmelitas descalzos alcanzan 2 mil 937 en 2016 para llegar en 2014 a 2875, una de la órdenes religiosas que ha tenido una menor caída en el número de sacerdotes.

AUMENTAN LOS REGISTROS DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS

En sólo nueve meses, 212 nuevas asociaciones religiosas obtuvieron su registro constitutivo por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Así lo indica el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual destaca que la cifra, que abarca de octubre de 2024 a junio pasado, representa un incremento de 12% respecto a los otorgados el año anterior.

El reporte más reciente de la Segob, de julio de 2022, detalla que hay más de 9 mil asociaciones religiosas en todo el país.

Según el Panorama de las religiones en México, publicado por el Inegi, a partir del censo de 2020, 97.8 millones de mexicanos se identificaban como católicos, mientras que 14 como protestantes o cristianos evangélicos, los grupos religiosos más numerosos en el país.

Casi 58 mil 876 mil profesan el judaísmo; 7 mil 982, el islam; 29 mil 985 religiones de origen oriental; 33 mil 372, creencias de raíces étnicas; 40 mil 799 de raíces afro; 36 mil 764 son espiritualistas y 40 mil 391 más practican otras religiones.

En tanto, 10.2 millones se declaran sin religión y 3.1 millones más, sin adscripción religiosa, pero creyentes.

CENTROS DE CULTO

El Primer Informe también destaca que en nueve meses, el gobierno recibió un total de 10 millones 401 mil 632 avisos de apertura de templos o locales destinados al culto público, lo que considera una cifra histórica.

La apertura de templos la pueden llevar a cabo tanto asociaciones religiosas como agrupaciones o iglesias.

Además, el Primer Informe de Gobierno abunda que en nueve meses se dio atención a miles de trámites solicitados por asociaciones y agrupaciones religiosas, un promedio de 3 mil 400 trámites por mes.

Estas acciones contribuyeron al cumplimiento de la normatividad vigente, así como a fomentar una relación constructiva y ordenada entre el Estado y las organizaciones religiosas del país, con pleno respeto al Estado laico”, señala.

Además, indica que se sostuvieron ocho reuniones con instancias federales, con el objetivo de avanzar en la regularización jurídica y patrimonial de inmuebles de asociaciones religiosas.

Estos esfuerzos permitieron establecer mecanismos de colaboración para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y administrativas. Entre octubre de 2024 y junio de 2025, uno de los más solicitados fue la ‘Declaratoria de Procedencia e Inscripción de Inmuebles’, con mil 507 solicitudes”, detalla.