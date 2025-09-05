Más de 90 niñas y niños atiende Municipio con programa “Goles por la Vida” en prevención del suicidio

El Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) atendió mediante el programa “Goles por la Vida” a 95 niñas, niños y adolescentes del Equipo Real de Chihuahua A.C., en temas de prevención del suicidio.

“Goles por la Vida” es un programa lanzado recientemente en julio, mediante el cual se trabaja con infancias y adolescencias relacionando el deporte con la psicología para aprender a canalizar sus emociones.

De las 95 alumnas y alumnos tamizados, fueron 38 atendidos de 4 a 9 años de edad, mientras que, de 10 a 17 años, fueron 57 los beneficiados. Además en total, las niñas y niños asistieron a 309 talleres de prevención del suicidio.

Cabe señalar que dicho programa tiene los siguientes objetivos:

Enseñar técnicas de control del estrés y la ansiedad en competencia.

Fomentar la cohesión grupal y el liderazgo positivo.

Trabajar la concentración y el enfoque mental durante entrenamientos y partidos.

Prevenir y gestionar situaciones de frustración y conflicto.

Mejorar la comunicación padres e hijos y reducir la violencia en espacios deportivos.

Brindar psicoeducación sobre riegos de adiciones y promover estilos de vida saludables.

Integrar al entrenador como agente de cambio en fomento de la resiliencia y las buenas prácticas.

El programa Goles por la Vida reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de Chihuahua de impulsar acciones preventivas, promover el cuidado de la salud mental y brindar apoyo integral a la niñez y adolescencia, trabajando de la mano con instituciones y asociaciones civiles para generar entornos más saludables y seguros.