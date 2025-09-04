Sheinbaum y Rubio tocaron tema de “El Mayo”

fuente: infobae

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que uno de los temas que habló con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue sobre la extradición y captura de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Reunión donde según ella, se buscará la extradición de grandes capos hacia territorio mexicano.

Además, la mandataria aseguró que el envío de capos mexicanos hacia Estados Unidos se da bajo una decisión soberana y en base a planeaciones que beneficien la seguridad de México.

“Hablamos del tema de El Mayo Zambada, del porqué lo planteo el secretario de seguridad, el aumento de inseguridad en Sinaloa, el aumentaron los delito y sobre detalles de la captura de El Mayo, él (Marco Rubio) solo escuchó y ya no se habló sobre el tema.

“También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá y sobre la decisión sobre enviar a una persona a Estados Unidos, sea por la Ley Nacional de Seguridad o por extradición, son decisiones soberanas bajo beneficios de la seguridad y la paz de nuestro país“, afirmó Sheinbaum.

De acuerdo con la presidenta, las decisiones en temas de seguridad y extradición se dan bajo un contexto de análisis de riesgo hacia la seguridad nacional, pues, algunos capos de la droga como Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán o Rafael Caro Quintero podrían desatar narcoguerras que provoquen un aumento de violencia nacional.

“Es parte de la colaboración pero la decisión se toma en el Consejo de Seguridad Nacional a partir de una análisis de riesgo para nuestro país. Y hay otros casos donde hay ya una orden de extradición que no tiene un amparo y se ejecuta de inmediato.

“A nosotros nos interesa casos muy relevantes para México donde se pide deportación o extradición igual que ellos para allá”, finalizó la mandataria.

Además de la búsqueda por extradición de capos de la droga, Sheinbaum mencionó que México y EEUU se encuentran trabajando en un nuevo equipo coordinado conformado por titulares de las dependencias de seguridad para valorar el tráfico de droga y armas hacia ambas naciones.

De acuerdo con la mandataria, los titulares se reunirán cada cierto tiempo para medir las incautaciones y tener un análisis más preciso sobre las nuevas estrategias del crimen organizado.

“En cuanto al envío de los elementos hacia al frontera México y Estados Unidos, no se enviarán más unidades, pero sí se formó un grupo de trabajo, que lo conforman los titulares de las dependencias como el secretario de la SSPC, DEFENSA, SEMAR, el secretario de Relaciones Exteriores y la FGR.

“Entre ellos y sus representantes y titulares se reunirán cada determinado tiempo para hacer una valoración de los objetivos que nos planteamos, por ejemplo el paso de fentanilo”, apuntó la presidenta.

Finalmente, Sheinbaum informó que la nueva estrategia de seguridad consistirá en medir en qué regiones se detecta mayor tráfico de armas y droga para ajustar el despliegue de elementos federales y mermar la violencia.

Además, destacó que Estados Unidos comenzará la fortificación de investigación para dar con el paradero de las empresas o personas que envíen armamento a grupos criminales.

“Todo se medirá a través de incautaciones de droga. En caso de Estados unidos, por ejemplo si hay menos incautaciones, es que estamos haciendo un buen trabajo aquí. En caso de nosotros hacia ellos es en el tráfico de armas, las incautaciones que nosotros hacemos será un indicador para saber el trabajo de Estados Unidos para acá.

“A partir de la evaluación de los indicadores ya se plantearán qué decisiones se tomarán, pero no necesariamente el despliegue de elementos federales”, finalizó la presidenta.