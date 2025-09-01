Comienza Municipio con pláticas de concientización ambiental y protección animal en escuelas

Con el propósito de que niñas y niños aprendan a cuidar su entorno y respetar a los animales, personal de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, inició el ciclo escolar con pláticas de concientización en la primaria Miguel Hidalgo.

Durante la actividad, alrededor de 90 estudiantes de primero a sexto grado recibieron información sobre el cambio climático, energías renovables, las 3 R’s (reducir, reutilizar y reciclar), uso adecuado del agua, cuidado de las mascotas y prevención del maltrato animal.

Las y los niños participaron activamente en las dinámicas y resolvieron sus dudas acerca de estos temas.