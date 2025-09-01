Asiste alcalde y su familia al cierre de la semana cultural Juárez Juangabrielísimo.

En una noche con las emociones a flor de piel, se llevó a cabo el cierre de la semana cultural Juárez Juangabrielísimo, que rinde homenaje a la memoria del cantautor Juan Gabriel.



“Juárez y Juan Gabriel tienen una vinculación total, ya que Alberto Aguilera nace en Michoacán y el artista tiene su origen en esta ciudad”, señaló el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



Subrayó la importancia de ahora tener abierto al público el museo del Divo de Juárez y, ahora este festival en el que se recibe tanto a fronterizos, así como a visitantes de diversas latitudes.



Asimismo, el edil resaltó el trabajo coordinado que han realizado por cuarto año consecutivo la regidora Karla Escalante y el director de la Fundación Juan Gabriel, Felipe Rojas.



“Esperamos que este evento se mantenga como una tradición en la frontera, que se honre la memoria de quien llevó el nombre de Ciudad Juárez a nivel internacional y de una forma positiva”, expresó.



Por su parte, Jean Aguilera, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal, así como de las y los seguidores de Juan Gabriel, pues dijo, de esta manera sentirse acompañado siempre por su padre.



El espectáculo cerró en grande con la presentación de la cantante internacional Natalia Jiménez, quien con su majestuosa calidad interpretativa emocionó a todas y todos los presentes al ritmo de la música del homenajeado.





En el evento estuvo la regidora Karla Michaeel Escalante; Felipe Rojas, director del Museo Juan Gabriel, así como la Rika Sonora y Grillo Carrillo con su Fuerza Sierreña