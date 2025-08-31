Aprueba Comisión de Justicia en sentido positivo Ley Orgánica del Poder Judicial.

-El dictamen se someterá al Pleno en sesión extraordinaria.

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado celebró su décima sexta reunión ordinaria con el propósito de analizar la iniciativa que propone expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, presentada por el diputado José Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

Durante la sesión, las y los diputados integrantes de la Comisión aprobaron el sentido positivo del proyecto de dictamen sobre esta propuesta legislativa, cuyo objetivo es actualizar el marco jurídico que rige la estructura, funcionamiento y atribuciones del Poder Judicial en la entidad.

La iniciativa plantea una reorganización normativa que permita al Poder Judicial fortalecer su independencia, modernizar sus procesos y garantizar un acceso más eficaz a la justicia, alineado con principios de eficiencia, transparencia y profesionalismo.

En la Comisión se contó con la asistencia de los diputados Francisco Sánchez (MC), Irlanda Márquez (PT), Xochitl Contreras (PAN), Alfredo Chávez (PAN), Jael Argüelles (MORENA), Pedro Torres (MORENA).