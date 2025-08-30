Todo un éxito segundo día de Referencia Norte 2025 con cientos de asistentes

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, informa que el segundo día de actividades de Referencia Norte 2025 se vivió con gran entusiasmo, consolidando al festival como un espacio de encuentro cultural y creativo que impulsa el talento local y nacional.

La jornada de ayer viernes ofreció una amplia programación que incluyó talleres, conferencias y laboratorios interactivos, además de un concierto que reunió a la ciudadanía en el Callejón Morelos en un ambiente de música y convivencia.

Entre los ponentes que destacaron en este segundo día estuvieron Mayra Márquez, Aure Domínguez, Nora González y Marcus Dantus, quienes compartieron su experiencia e inspiraron al público con charlas enfocadas en creatividad, innovación y emprendimiento.

El Instituto de Cultura del Municipio invita a no perderse el gran cierre de Referencia Norte 2025, este sábado 30 de agosto, que contará con:• 9:00 am Taller Realidad Aumentada para Proyectos (Teatro de la Ciudad)• 11:00 am Laboratorios abiertos: Podcast, Realidad Aumentada, Superficies interactivas e Ilustradores locales (Callejón Morelos)• 12:00 pm Conferencia Andrea Cano – Éxito entre comillas• 2:00 pm Encuentro Espacios y Creatividad – con Raúl Urías y Alfredo Cota• 4:00 pm Conferencia Grecia Castillo – Lo que estudié no tiene nada que ver con lo que hago• 7:00 pm Conferencia Gaby Meza – Empezar desde fuera• 8:00 pm Show de luz y sonido (Plaza de Armas)a) DJ Marcos Barrerab) DJ Ottum x Revoc) DJ Armando XpressGobierno Municipal reafirma su compromiso por seguir construyendo espacios de diálogo, aprendizaje y celebración cultural, donde la creatividad y la innovación son protagonistas.

Para conocer más a detalle de este y otros eventos culturales puedes visitar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal.