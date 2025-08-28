Asistieron más de 2 mil chihuahuenses a la Feria de Empleo de las Juventudes.

Más de 2 mil chihuahuenses asistieron a la “Feria de Empleo de las Juventudes”, que se realizó en el Centro de Exposiciones y Convenciones “Expo Chihuahua” en la capital, con el objetivo de generar oportunidades de vinculación laboral.

La jornada estuvo dirigida a jóvenes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores, y víctimas de violencia o en condición de vulnerabilidad.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Diódoro José Siller Argüello, expresó que con estas acciones se refleja el compromiso del Gobierno del Estado que encabeza Maru Campos, de facilitar espacios laborales que impulsen el desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de la población.

En su participación, el director del Servicio Estatal del Empleo (SEE), Luis Fernando O´Reilly Pérez, señaló que trabajan constantemente para posicionar a la entidad como un referente en materia de inclusión laboral y la creación de empleos dignos y formales.

En el evento estuvieron presentes Fernanda Martínez Quintero, directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv); Fausto Barraza Arvizu, director general del Centro de Conciliación Laboral; Myrna de las Casas Berumen, directora de INDEX Chihuahua; Alejandro Lazzarotto Rodríguez, presidente de Canaco Chihuahua; y Daniel García Coello, fundador de la Universidad Regional del Norte.

Además, se contó con módulos de atención de dependencias gubernamentales como el Servicio de Administración Tributaria Chihuahua (SAT), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Salud, Registro Civil, Ichijuv y el Centro de Conciliación Laboral, en donde se promovieron trámites totalmente gratuitos.