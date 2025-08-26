“DEA puso a García Luna al nivel de El Mayo y El Chapo”

fuente: excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como interesante que el jefe de la DEA puso a Genaro García Luna “al mismo nivel” que Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, tras la declaración de culpabilidad de ‘El Mayo’.

“Lo que más me llamo la atención es lo que dijo el director de la DEA, dice ‘hemos derribado a tres grandes narcos, el primer García Luna, el segundo ‘El Chapo’ y el tercero, ‘El Mayo’, pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de seguridad de Calderón.