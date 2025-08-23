Gracias por cuidar de las familias de la ciudad: Alcalde por el Día del Bombero 2025.

Realizaron un convivio con comida y rifa

El alcalde Marco Bonilla, reconoció a elementos del H. Cuerpo de Bomberos en conmemoración del “Día del Bombero” con un festejo con comida, rifas y un momento de convivencia.

Durante este evento, felicitaron a Erick Alonso Márquez Cruz, nombrado como el bombero del año por sus compañeros, un elemento que por más de 6 años se ha ganado su reconocimiento dentro de las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a quien se le entregó un premio en efectivo.

En su mensaje, el Alcalde agradeció a cada bombero su trabajo, mujeres y hombres que se esfuerzan todos los días por su ciudad, mismos que este año, han participado en situaciones de alto impacto y ayudado a que los incendios presentados se atendieran rápido y cuidando las vidas de las familias.

Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, reconoció esa labor de arriesgar su integriad por la vida de los demás. Además, destacó que en esta administración se ha trabajado por dignificarles como lo fue la entrega de equipamiento, así como el proceso de ascensos que se realizó hace poco.

Erick Márquez, quien fue el bombero del año, agradeció este reconocimiento y señaló que su trabajo no va solo, pues en la corporación todos trabajan juntos como un equipo y eso es parte de los resultados que se brindan a la ciudadanía.

Cabe señalar que, este convivio se realiza anualmente y marca el cierre de una semana de festejos para los bomberos. Fueron diversos electrodomésticos los que se rifaron como focos inteligentes, bocinas, televisiones, sistemas de sonido, entre otros; a la par también se rifó un auto y viajes.