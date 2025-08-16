Toma precauciones, realizará Municipio recarpeteo en tramo del periférico

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabajará con recarpeteo en el periférico de la Juventud en el tramo del Estadio Olímpico de la UACH a la calle Paseos de Guachochi en sentido norte-sur, por lo que se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona.

Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, se rehabilitarán casi 10 mil metros cuadrados de la carpeta de rodamiento, asegurando una circulación más ágil y segura para quienes habitan en la zona norte de la ciudad.

Cabe señalar que los trabajos iniciarán este lunes en un horario nocturno de 22:00 a 5:00 horas por mayor seguridad de conductores y trabajadores, motivo por el cual se invita a transitar por el área con precaución.

El Gobierno Municipal mantiene su compromiso de ejecutar acciones específicas que fortalezcan la movilidad urbana y garanticen mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas.