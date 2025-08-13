Refuerzan autoridades seguridad en Chihuahua por alerta de viaje emitida por EEUU

Julio Salas, comisario en jefe de la policía municipal, dio a conocer que se ha reforzado la estrategia de seguridad conjunta a otras autoridades en la entidad, luego de aparecer en el listado emitido en Estados Unidos para evitar viajar a México por presunto incremento de “terrorismo, delincuencia y el secuestro”.

“Reforzamos estrategia con otras autoridades, ejemplo de que mejoramos es la disminución en homicidios dolosos, robo a vehículos, robo con y sin violencia a negocio y casa habitación”.

En la alerta, el Gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a los altos niveles de violencia y delincuencia.

Pide reconsiderar su visita, por estas mismas razones a los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.