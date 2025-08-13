HomeLocalRefuerzan autoridades seguridad en Chihuahua por alerta de viaje emitida por EEUU
Refuerzan autoridades seguridad en Chihuahua por alerta de viaje emitida por EEUU

Julio Salas, comisario en jefe de la policía municipal, dio a conocer que se ha reforzado la estrategia de seguridad conjunta a otras autoridades en la entidad, luego de aparecer en el listado emitido en Estados Unidos para evitar viajar a México por presunto incremento de “terrorismo, delincuencia y el secuestro”.

“Reforzamos estrategia con otras autoridades, ejemplo de que mejoramos es la disminución en homicidios dolosos, robo a vehículos, robo con y sin violencia a negocio y casa habitación”.

En la alerta, el Gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a los altos niveles de violencia y delincuencia.

Pide reconsiderar su visita, por estas mismas razones a los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

