Evitan agentes de Inteligencia intento de extorsión bajo modalidad de secuestro virtual.

Agentes de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal evitaron un intento de extorsión cibernética mediante engaños con un caso de secuestro virtual, y localizaron además al padre e hija por los que estaban pidiendo pagar el supuesto rescate.

Los policías acudieron a un centro comercial del periférico De la Juventud, donde una joven les indicó que a su suegra le habían marcado los delincuentes para decirle que habían secuestrado a su hijo y una nieta, por lo que le pedían depositar 5 mil dólares para regresarlos.

La suegra se encontraba en Estados Unidos y ya había hecho un depósito parcial creyendo que se trataba de un secuestro real, pero los agentes lograron evitar que siguiera entregando más dinero, y con el apoyo de la Policía Cibernética ubicaron a ambos en un local comercial de Plaza Vallarta, lugar al que los delincuentes igualmente bajo engaños, le habían pedido acudir y no tener comunicación con su familia.

Posteriormente reunieron al joven y su hija con la esposa, quien había denunciado el intento de extorsión, para asegurarse que todo estuviera bien y les orientaron para interponer la denuncia formal a la Fiscalía General del Estado, con el fin de rastrear la cuenta donde se hizo el depósito.

Es importante recordar que ante este tipo de delito se debe mantener la calma, colgar de inmediato y marcar el 9-1-1 para recibir orientación.