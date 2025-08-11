Concluyen habitantes de la zona rural cursos del ICATECH llevados por Municipio.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Rural y el ICATECH, concluyó capacitaciones a 40 habitantes de la zona rural para la elaboración de alimentos.

El principal objetivo era desarrollar habilidades que les permitan generar ingresos en sus hogares; los productos que aprendieron a realizar son productos con valor agregado y tienen un impacto positivo en la economía de las comunidades rurales del municipio, es por ello que se implementaron talleres de elaboración de queso y chorizo, carne seca y elaboración de conservas y envasados.

Adicionalmente, ante la solicitud de habitantes de la comunidad de La Esperanza, se impartió un taller de piñatas, con la finalidad de obtener un autoempleo y obtener ingresos extras.

La dependencia busca seguir brindando estos cursos a las comunidades, ante esto puedes pedir información en la dependencia, calle Cuarta y Ochoa número 3603 o bien marcar al 072 extensión 2114 y 2115.