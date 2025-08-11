HomeLocalConcluyen habitantes de la zona rural cursos del ICATECH llevados por Municipio.
Local

Concluyen habitantes de la zona rural cursos del ICATECH llevados por Municipio.

La redaccióndestacadoIcatechZona rural

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Rural y el ICATECH, concluyó capacitaciones a 40 habitantes de la zona rural para la elaboración de alimentos.

El principal objetivo era desarrollar habilidades que les permitan generar ingresos en sus hogares; los productos que aprendieron a realizar son productos con valor agregado y tienen un impacto positivo en la economía de las comunidades rurales del municipio, es por ello que se implementaron talleres de elaboración de queso y chorizo, carne seca y elaboración de conservas y envasados.

Adicionalmente, ante la solicitud de habitantes de la comunidad de La Esperanza, se impartió un taller de piñatas, con la finalidad de obtener un autoempleo y obtener ingresos extras.

La dependencia busca seguir brindando estos cursos a las comunidades, ante esto puedes pedir información en la dependencia, calle Cuarta y Ochoa número 3603 o bien marcar al 072 extensión 2114 y 2115.

Tags :destacadoIcatechZona rural