Sheinbaum descarta riesgo de ruptura en Morena

fuente: excelsior

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que no hay un riesgo de ruptura en Morena por las reformas electorales que perfila, así como aseguró el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el mensaje del exgobernador de Zacatecas se perfilaba hacia procurar que no haya disputas internas que lleven a la división, a pesar de que Ricardo Monreal señaló el fin de semana en sus redes sociales una posible disputa interna “insalvable” por la iniciativa que pretende eliminar la representación proporcional, el nepotismo y la reelección.

-“¿Usted no ve una posibilidad de que haya un riesgo de ruptura?”, se le cuestionó.

-“No, no. Y no creo que nadie dentro del movimiento esté apostando ahí”, respondió.

-“Entonces, ¿No había riesgo también de la continuidad de la del movimiento de la cuarta transformación?”, se insistió.

– “No. Va para largo”, remarcó la mandataria.

Humildad y sencillez

Ante la respuesta que emitió Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, por su viaje a Japón, en la que acusó a adversarios de haberlo evidenciado, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el llamado a los morenistas a ejercer “el poder con humildad” y desempeñarse con sencillez.

No, no voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción. Es que el poder cualquiera que se tenga se debe ejercer con humildad, con sencillez. Porque nosotros nos debemos al pueblo”, respondió.

Además, la enfatizó que todos aquellos que forman parte del movimiento de la 4T y ocupen puestos públicos que reciben recursos públicos deben dirigirse con humildad.

Cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador. A algún otro encargo porque los partidos políticos son instituciones públicas, que reciben recursos públicos. Todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad. El poder es humildad”, enfatizó.