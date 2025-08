Bellakath casi muere por una cirugía estética

fuente: UNOTV

Bellakath es conocida por ser una de las representantes del reguetón mexicano, sin embargo, también la famosa ha hablado sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido para cambiar algunos aspectos de su físico que no le gustan.

Y algo que ha comentado en algunas ocasiones es la ocasión en la que casi pierde la vida por las complicaciones de una cirugía estética que se realizó.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para “El minuto que cambió mi destino”, la famosa recordó algunas de las cirugías a las que se ha sometido, como algunas liposucciones.

“Tenía como 18 cuando me hice mi primera operación. Primero me hice la lipo porque yo era un cuadrado y dije: ‘no, que me hagan cintura’ y ya con la cintura íbamos mejorando el físico. Me rasparon en la cintura y ya, no se me notaba tanto, no fue una operación completa. Y después fue una lipo completa con transferencia a glúteos”.

Bellakath comentó que en una operación que le realizaron, casi muere por negligencia médica, así como por su culpa por pedirle al doctor que le realizará varios cambios en su físico en una misma cirugía.

“No me gustó cómo me había quedado el abdomen y además de lo estético que no me había gustado, saliendo de la cirugía me puse bastante mal (…), al final me volvió a operar. Casi me voy con Diosito porque el doctor tuvo negligencia, pero uno también dice: ‘hágame todo de una vez’”.

La intérprete de “Gatita” dijo que al salir del quirófano se sentía muy mal e incluso le había bajado la temperatura. Afortunadamente, la estabilizaron, pero que estuvo a punto de morir.

“Perdí muchísima sangre y cuando salí del quirófano me llevaron en camilla, estaba helada, veía borroso, solo veía como las siluetas y escuchaba las voces, escuchaba a mi abuelita, estaba mi mamá y me tuvieron que poner lámparas de calor para que la temperatura del cuerpo empezara a subir. En ese me llegó una llamada cuando estaba con la vista nublada y cuando desperté que se me había bajado el efecto de la anestesia revisé la llamada y era que cantara La gata de la Agrícola Oriental y Bellakath era para mí”.