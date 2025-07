Anuncia Alma Portillo amparos colectivos para que las y los parralenses reciban agua.

Se dará certidumbre a familias que sufren por sistema de tandeo mal diseñado.

En conferencia de prensa, la diputada parralense de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, expuso que implementará una segunda fase de amparos colectivos para el acceso al agua potable para familias, toda vez que no se ha resuelto el rediseño adecuado del tandeo en la ciudad.

Dijo que esta segunda fase de amparos contempla uno colectivo, que dará certidumbre a cerca de 40 familias a promoverse las siguientes semanas y que este modelo se replicará en zonas en Chihuahua y Juárez, pues hay familias que necesitan este apoyo.

En tanto, reconoció que, hasta ahora, los mecanismos jurídicos facilitados a habitantes de 12 sectores han permitido la dotación del vital líquido, que les había sido negado específicamente por la falta de voluntad de quién dirige la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

“Estos seis meses de lucha y de constante presión hacia la autoridad municipal, hemos logrado que hagan algo, no han solucionado el problema, pero se han puesto a trabajar, cosa que antes no veíamos”. “Esto no debería pasar, la autoridad debe hacer su trabajo, pero existe falta de empatía y de vocación política, lo que nos ha obligado a estas acciones”, refirió.

Las y los parralenses se han percatado de la efectividad de estos amparos y están solicitándonos nuestra intervención a diario para llegar a más lugares, comentó.

Por eso, reafirmó que las autoridades involucradas deben asumir la gravedad que se vive en el sur del estado y avanzar para evitar un desastre mayor.

Adicionalmente, Alma Portillo alertó que se está tratando de intimidar a los ciudadanos para que no se amparen e incluso desacreditando la efectividad de estos ordenamientos, pero gracias a éstos, las familias están recibiendo respuesta de la Junta de Agua y Saneamiento de Parral.

La legisladora Parral recordó que la ciudad enfrenta un serio problema de insuficiencia de agua, esta situación se ha agravado por las omisiones del Junta Municipal de Agua, que se ha negado a explorar nuevas fuentes de agua, no han atendido correctamente la red existente y las fugas consumen la poca agua disponible.

Dijo que la falta de agua es una realidad que lastima, y es la razón de ser de estos amparos, que además cuentan con todo el apoyo del dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez.