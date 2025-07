Conoce las fechas de entregas de las becas PAAM para la semana del 14 al 18 de julio.

En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los centros comunitarios y horarios en los que podrán acudir por su paquete alimentario del 14 al 18 de julio.

14 de julio:

Ranchería Juárez, 12:00 horas

16 de julio:

Lealtad II, 11:00 horas

Lealtad I, 12:30 horas

Desarrollo Urbano, 12:30 horas

17 de julio:

Santa Rosa, 9:00 horas

18 de julio:

Mármol III, 9:00 horas

Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en la extensión 2232 y 2239 o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en C. Carbonel, No. 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.