La CIDHPDA rechaza toda forma de espionaje gubernammental y exige un a rigurosa investigación en el caso Pegasus.

“La CIDHPDA hace un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con

transparencia, imparcialidad y rigor jurídico”

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA),

en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez,

manifiesta su enérgico rechazo a cualquier forma de espionaje por parte del Estado, particularmente

cuando está vinculada a actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y persecución

contra periodistas, defensores y ciudadanos.

La CIDHPDA lamenta que durante el sexenio anterior no se haya iniciado una investigación

formal contra el expresidente Enrique Peña Nieto, a pesar de los indicios y denuncias que

señalaban el uso del software espía Pegasus con fines políticos y represivos. Recientemente,

el medio israelí The Marker destapó las acusaciones de sobornos por 25 millones de dólares

presuntamente entregados a Peña Nieto para asegurar contratos de espionaje durante su

administración (2012–2018). No fue hasta este momento que hubo un pronunciamiento serio

al respeto por parte del Ejecutivo.

Frente a la reciente apertura de una carpeta de investigación anunciada en la conferencia

matutina de este 8 de julio, por la Fiscalía General de la República (FGR), la CIDHPDA hace

un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con transparencia, imparcialidad y

rigor jurídico, incorporando toda la información disponible, incluyendo la cooperación

internacional solicitada a Israel. La ciudadanía merece respuestas claras y justicia efectiva

frente a estas graves violaciones a los derechos humanos.

Los señalamientos documentados por organizaciones como R3D y Artículo 19, así como el

testimonio del testigo protegido “Zeus”, ponen en evidencia un entramado de corrupción,

espionaje, lavado de dinero y encubrimiento, que hasta ahora ha quedado impune. La falta

de voluntad en administraciones pasadas y actuales para sancionar estos delitos, incluso

después del escándalo global de Pegasus revelado en 2021, representa un grave retroceso

para el Estado de derecho en México.

La CIDHPDA reitera su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la privacidad

y el derecho a la verdad, y exige que el caso Pegasus no quede en la impunidad. La justicia

no puede depender de la presión mediática internacional: debe ser una obligación

permanente del Estado mexicano con sus ciudadanos.

