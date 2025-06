“Elijo al pueblo”; señala Andrea Chávez y descarta presidir el Senado.

Reporte Índigo

La senadora morenista aclara en video que su compromiso está con el pueblo de Chihuahua, no con cargos legislativos

por Rubén Arizmendi

Através de un video publicado en sus redes sociales, la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, negó categóricamente tener aspiraciones para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República en el próximo periodo legislativo.

Explicó que, a pesar de las constantes preguntas de medios estatales y nacionales, no ha hecho ninguna declaración en ese sentido, ya que su decisión fue tomada hace tiempo. “No he comunicado que busque presidir el Senado, porque no busco presidir el Senado”, afirmó.

La legisladora señaló que su forma de hacer política no se basa en la especulación ni en los planes secretos y agradeció la cobertura de los medios, pero reiteró que su trabajo sigue enfocado en representar dignamente al pueblo de Chihuahua.

La prioridad es clara: el pueblo de Chihuahua, que por primera vez confió masivamente en la Cuarta Transformación”.

Andrea Chávez resaltó que el cargo en la Mesa Directiva del Senado implicaría apagar su voz crítica y combativa, algo que no está dispuesta a hacer. “No me interesa la neutralidad discursiva ni moderar mi voz para calmar a los panistas gritones”, dijo.

En lugar de asumir un rol institucional, la senadora anunció que continuará con su gira territorial, recorriendo los 67 municipios de Chihuahua durante el receso legislativo.

Durante su mensaje, la legisladora enumeró los espacios donde prefiere estar: con los habitantes de la Sierra Tarahumara, con los productores del noroeste, con las y los trabajadores de Ciudad Juárez y con los vecinos de la capital.

Durante estas semanas, muchos medios de comunicación me han preguntado si presidiré el Senado de la República. Yo no juego a las intrigas, y como buena chihuahuense, hablo claro, firme y sin rodeos. Aquí tienen la respuesta que ayer les prometí.

Además, mencionó su presencia constante en Parral, tierra de origen de su familia, y su labor para demostrar que la alternancia política en la capital puede ser una opción viable y benéfica para la ciudadanía.

Anunció una nueva gira de 60 días por todo el estado. Afirmó que visitará cada rincón de Chihuahua, “esas localidades que muchos panistas ni siquiera saben dónde están en el mapa”.