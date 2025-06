Aficionados mexicanos evitan ir a partidos de fútbol en EE.UU. por temor a ICE.

Yahoo noticias

Jamie Barton

Cuando la selección nacional masculina de fútbol de México llega a Los Ángeles, uno suele enterarse.

En marzo, cuando el equipo de Javier Aguirre venció a Panamá 2-1, 68.212 personas abarrotaron las gradas del SoFi Stadium. Antes del 14 de junio, la asistencia promedio en los tres partidos que El Tri había jugado en Inglewood el año pasado era de 63.760.

“Llenamos todos los estadios porque queremos sentirnos más cerca de México”, dice Paco Rubén, fundador y coordinador de Cielito Lindo, grupo de aficionados de la selección nacional de México con sede en Estados Unidos, en una entrevista con CNN Sports. “No importa si tienes documentos o no, solo queremos sentir que estamos en México por un día y vivir esa fiesta”.

Todo eso cambió el 14 de junio.

En medio de las redadas federales de inmigración de la administración de Trump, y las consiguientes protestas en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, solo 54.309 personas asistieron al SoFi para la victoria de México por 3-2 sobre República Dominicana en la Copa Oro de la Concacaf, casi 10.000 menos que el promedio de México en el SoFi durante los últimos 12 meses.

La asistencia fue solo 4.000 más que el mínimo histórico en el SoFi para El Tri, que se produjo contra Canadá un jueves por la noche en marzo, cuando el equipo no había ganado dos partidos consecutivos en casi dos años.

Horas antes del partido del 14 de junio, las entradas que costaban un promedio de US$ 75 en taquilla se vendían en sitios de reventa por menos de US$ 30, según ESPN.

“La experiencia fue completamente diferente a la de un partido normal de la selección nacional”, declaró Luis Espinosa, fundador y director del canal de fans Sigo al Tri, a CNN Sports. “En las gradas, el ambiente era un poco frío”.

Una ausencia muy sentida

Uno de los ausentes en el estadio fue Rubén, quien, junto con todo Cielito Lindo, decidió no asistir al partido en solidaridad con los afectados por las redadas inmigratorias en Los Ángeles.

“Todos vimos las imágenes de lo sucedido una o dos semanas antes de ese partido, y simplemente no nos sentíamos como en casa en ese momento”, explica.

“No nos sentíamos como en casa cuando la mayoría de nuestra gente —literalmente, la mayoría de los miembros del movimiento Cielito Lindo— iban a estar en la protesta o en casa, claramente con miedo, simplemente protegiendo a su familia”.

Rubén y el grupo no tomaron la decisión a la ligera.

“Planifico todo en función del calendario de la selección nacional”, asegura. “No me imagino ir a una boda, a una fiesta de cumpleaños familiar ni a una reunión familiar sin consultar primero el calendario y decir: ‘Oye, ¿sabes qué? Ese día juega México. No puedo ir a tu boda’. Mis amigos saben que no miento”.

Partes de la grada superior del SoFi Stadium quedaron vacías debido a la reducida asistencia. – Catherine Ivill/AMA/Getty Images

Cielito Lindo, así como las otras dos principales hinchadas del equipo con sede en Estados Unidos, Pancho Villa’s Army y Patrones de México, también decidieron cancelar las fiestas previas a los partidos, que suelen ser tan habituales antes de los encuentros de México.

“Para nosotros, (las festividades previas al partido) son el mejor momento para compartir con nuestros amigos y poder compartir esa experiencia con la gente”, dice Livette Ruvalcaba, coordinadora de Cielito Lindo, en una entrevista con CNN Sport.

“Estar fuera de México ya es bastante difícil. Así que ese día es precisamente el día en que nos sentimos más mexicanos, ¿sabes? Es un momento en que las familias traen a sus hijos, y queremos que ellos también vivan esa experiencia”.

“Nuestro corazón futbolero quería estar allí”, añade. “Así que fue muy difícil tomar la decisión. Llevamos muchos años apoyando a la selección nacional, desde que era niña. Ahora, como grupo, llevamos más de 10 años yendo sin parar”.

“Pero fue muy difícil para nosotros no estar todos juntos allí”.

Con la creciente preocupación en algunos círculos antes del partido de la Copa Oro del sábado por la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en SoFi, para muchos la decisión de no asistir se debió no solo a la solidaridad, sino también a un temor genuino por su propia seguridad y su posible futuro en Estados Unidos.

Esos temores no se disiparon cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), en una publicación en redes sociales que ya fue eliminada, prometió estar “equipada y listo” para la primera ronda de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que también comenzó en Estados Unidos el 14 de junio y cuenta con la participación de dos equipos mexicanos.

El día antes del partido contra República Dominicana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a las autoridades estadounidenses a no aplicar medidas de control migratorio dirigidas a los asistentes.

CNN se ha puesto en contacto con ICE para obtener comentarios sobre si sus agentes han estado o estarán presentes en algún partido de la Copa Oro de la Concacaf o la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de este año.

Los informes sugieren que la presencia de seguridad en SoFi el 14 de junio fue normal.

“Había patrullas y policías vigilando, pero no sucedió nada como nosotros u otras personas esperábamos, lo cual fue un poco más violento”, dice Espinosa.

Pero era demasiado tarde para quienes habían decidido no asistir, muchos de los cuales, dice Rubén, todavía tienen miedo de seguir con sus vidas y asistir a los próximos partidos de fútbol.

“Nuestros seguidores tienen miedo. Los miembros de nuestro grupo tienen miedo”, dice. “Sobre todo porque, incluso si tienes documentos, por los videos que vemos, no parece que le pregunten a nadie si tienes documentos o no”.

Esos temores podrían haberse intensificado el jueves cuando agentes federales llegaron justo afuera del estacionamiento del Dodger Stadium antes de un partido de la MLB entre Los Ángeles y los Padres de San Diego. Los Dodgers afirmaron haber negado la entrada a los agentes de ICE al recinto, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional indicó que los agentes no eran de ICE y que su presencia no estaba relacionada con ningún operativo ni medida de control.

Pero, según Rubén, la preocupación de que ICE pudiera atacar a los asistentes a eventos deportivos venía gestándose mucho antes de los sucesos de las últimas semanas.

“Para la final de la Copa Oro (en 2023) en SoFi, México contra Panamá, Cielito Lindo vendió 800 boletos, es decir, dos secciones del estadio juntas”, explica. “Para la final de la Liga de Naciones, que se celebró en marzo (de este año), pero ya había rumores sobre los cambios de gobierno y cosas así, solo vendimos 50”.

En esa ocasión, dice Rubén, una familia que normalmente compra al menos 50 boletos compró solo 11, y le comentó a Rubén que “solo podrán ir las personas con documentación”.

“Esto fue en marzo, cuando no vimos la locura que hemos visto en las últimas dos semanas. La gente ya tenía miedo”, dice Rubén.

¿Crisis para el fútbol de México?

Muchos aficionados se han sentido decepcionados por la reacción del entrenador del equipo. Cuando se le pidió que comentara sobre la situación previa al partido del 14 de junio, Aguirre, quien nació en la Ciudad de México, respondió: “No soy portavoz de los mexicanos. Soy el entrenador de la selección nacional mexicana”.

Para Cielito Lindo, fue el último clavo en el ataúd.

“Sus palabras fueron literalmente lo que nos impulsó a tomar la decisión final de no ir porque no nos sentíamos respaldados”, declaró Ruvalcaba a CNN Sports.

“Siempre hemos estado ahí”, continuó. “Hacemos todo lo posible para estar ahí, apoyar al equipo y hacer todo lo posible por transmitir esto a otras personas.

Y escuchar esas palabras de él literalmente nos rompió el corazón porque no nos sentimos apoyados”.

“Solo quería llorar, de verdad”, agregó. “No pedíamos nada más que empatía”. Aguirre fue un poco más comunicativo tras el partido contra República Dominicana, pero aun así se negó a hacer declaraciones sobre la situación en Estados Unidos.

“La mejor manera de apoyarlos es darles más que una victoria, un esfuerzo. La gente se identifica con su bandera, con su himno, con sus jugadores que lo dan todo. Eso es lo que nos preocupa”, dijo.

“Somos profesionales del fútbol, ​​y es la mejor manera de representar a nuestros compatriotas en este momento, un momento complicado. Tenemos que hacer nuestra parte en la cancha”. Sin embargo, con el fútbol mexicano entrando en uno de los años más importantes de su historia y la agenda migratoria del presidente Donald Trump aún difícil de predecir, parece poco probable que esta discusión simplemente desaparezca.

México venció a República Dominicana 3-2 gracias a los goles de Edson Álvarez, Raúl Jiménez y César Montes. – Shaun Clark/Getty Images

El partido del 14 de junio contra República Dominicana fue el primero en los esfuerzos de México por defender el título de la Copa Oro que ganó en 2023. La victoria, sumada a una segunda victoria sobre Surinam el miércoles por la noche, significa que México ya está clasificado a los cuartos de final.

Pero Cielito Lindo no estará allí para ver si el equipo puede retener el título, debido a que tomó la decisión el martes por la noche de no asistir a ninguno de los partidos restantes de la Copa Oro.

“Íbamos a estar en (Las) Vegas este fin de semana, y luego íbamos a estar en Phoenix el próximo fin de semana, e íbamos a estar en Texas para la final. Así que ya teníamos reservaciones de vuelos, reservas de hotel, reservas de fiestas, de todo”, dice Rubén.

“Pero definitivamente no se sentiría bien dejar atrás a nuestros amigos y familiares, sabiendo que no podrían estar allí. Tenemos amigos muy cercanos, en particular, que iban a estar con nosotros en este partido en Las Vegas, y simplemente dijeron: ‘No puedo ni salir de casa ahora mismo’”.

La ausencia de una de las tres mayores aficiones de la selección nacional en Estados Unidos podría indicar el comienzo de un período preocupante para el fútbol mexicano ante una apretada agenda en Estados Unidos.

Además de los esfuerzos de la selección nacional, el Monterrey y el Pachuca representan actualmente a México contra algunos de los equipos más grandes del planeta en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Aún más cerca está la Copa Mundial de 2026, que México albergará por primera vez desde 1986, junto con Estados Unidos y Canadá.

La afición anima a México antes del partido contra República Dominicana. – Wally Skalij/AP

A menos de un año del primer partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la afición teme que nuevas redadas puedan eclipsar lo que se supone será una ocasión de alegría.

“Esperamos que esto sea breve y que podamos superarlo y simplemente celebrar, porque somos un pueblo muy feliz”, declaró Rafael Baqueiro, miembro de Sigo al Tri, a CNN Sports. “Esperamos que podamos superar esto y seguir adelante hacia el Mundial.

México necesita ese impulso y que la afición esté presente”.

Espinosa coincide. “El temor que tienen nuestros compatriotas ante diferentes situaciones de documentación o legalidad en Estados Unidos es notorio, y es algo que lamentablemente podría ocurrir en los próximos partidos o incluso en el próximo Mundial”, afirmó.

“Deseamos con todas nuestras fuerzas que no haya violencia. No pongan en peligro la integridad de nuestros compatriotas ni de nuestros amigos que tenemos allá (en Estados Unidos)”.

