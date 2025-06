Extiende ICE caza de migrantes a trabajos, iglesias… y hasta a estadios.

La Razón

Por:Claudia Arellano

Reclaman 30 organizaciones a Trump

Acuden agentes a casa de los Dodgers para intentar detenciones; equipo les impide entrada; Servicio de Inmigración cae en contradicciones sobre su presencia en el sitio, incluso lo niega; denuncian 30 ONG acciones “vergonzosas y crueles” en templos; van 3 mil arrestos, la mayoría de mexicanos, dicen; zar fronterizo advierte que seguirán operaciones en centros laborales,

Al menos una treintena de organizaciones religiosas demandaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respeto por los recintos religiosos, pues refirieron que las detenciones “históricamente habían respetado los templos” y desde enero a la segunda quincena de junio, reportan al menos tres mil arrestos en dichas “zonas privadas”, que en su mayoría corresponden a detenciones de mexicanos.

Cyndra Gray, diaconisa de la St. Michael’s Episcopal Church, en Manhattan, recordó que desde febrero, 27 organizaciones solicitaron al Gobierno que se respetaran los sitios de oración y templos y presentaron una demanda en el Distrito de Columbia, Washington, a la que se sumaron dos iglesias.

La religiosa refirió a La Razón que esta demanda es contra funcionarios y agencias del Gobierno y con ella solicitan la protección de centros y lugares de culto como exentos de mandato para el cumplimiento de órdenes relacionadas con redadas y arrestos por parte de agentes de migración. Sin embargo, señaló que, a la fecha, han hecho caso omiso y las detenciones son cada vez “más vergonzosas y más crueles”.

El Dato: EL zar de la frontera, Tom Homan, dijo que las redadas contra migrantes en sus sitios de trabajo se mantendrán en pie, pero en ellas se priorizará la detención de “criminales”.

Gray indicó que un conteo de dichas iglesias ha recopilado que al menos unas tres mil personas han sido detenidas fuera de los templos, o incluso, en su interior, pues algunos agentes pasan “vestidos como civil, como cualquier otro miembro de la iglesia, y una vez que ya están fuera del servicio realizan este tipo de detenciones, sin ninguna orden previa”.

Añadió que la petición de frenar las redadas en iglesias viene del grupo, que incluye a grupos cristianos de diversas denominaciones: judíos, presbiterianos y cuáqueros, entre otros, quienes solicitan que la justicia reinstaure las directrices que protegen a escuelas, iglesias y hospitales de las operaciones por parte de agentes de fuerzas u organismos de seguridad.

“Las congregaciones y los miembros demandantes se enfrentan a un riesgo inminente de acciones similares de aplicación de las leyes de inmigración en sus lugares de culto. En consonancia con su vocación de acoger y servir a todas las personas, muchas de ellas tienen feligreses indocumentados y muchas ofrecen servicios sociales, como despensas de alimentos y ropa, clases de inglés como segunda lengua, y asistencia jurídica”, dijo.

Agentes de ICE detienen a un feligrés afuera de una iglesia de LA, el 11 de junio. Fotos›Captura de video

Al López, quien está al frente de una iglesia cristiana en otra localidad, mencionó que los grupos religiosos llevan meses intentando que se cumpla el respeto a sus espacios y señaló que los demandantes representan un sector amplio de fieles estadounidenses, incluidos más de un millón de seguidores del judaísmo reformista; 1.5 millones de episcopales en seis mil 700 congregaciones; 1.1 millones de miembros de la Iglesia Presbiteriana y 1.5 millones de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, entre otros.

Señaló que los agentes de inmigración han aumentado la presión sobre la comunidad sin documentos en todo el país y que las redadas se han intensificado en los puestos de trabajo y las detenciones en los estacionamientos de Home Depot, pero lamentó que se aparquen en las iglesias, que antes los agentes solían respetar, y que incluso porten armas largas.

“En la lista ahora también se han incorporado las iglesias. En Downey, una ciudad en la que la mayoría de la población es hispana, el ICE ha practicado detenciones en dos iglesias, donde ha arrestado a dos personas. Es horrible. A mí me tocó ver a un señor ya de edad, era mexicano, porque él no faltaba aquí a la congregación; tratamos de ayudar, pero se ponen muy violentos; sólo se trataba de un pobre señor mayor que no había hecho nada”, dijo.

Añadió que fue “violentísimo” y repentino, pues de la nada aparecieron cuatro furgonetas del ICE frente a la iglesia y se fue contra personas específicas; las otras huyeron; sólo uno no tuvo tiempo de esconderse, como lo hacen a diario miles de migrantes que están siendo “cazados”.

Comentó que él ha detectado que la mayoría de los hombres y mujeres interceptados por ICE son mexicanos.

“Creo que al menos 85 por ciento de las detenciones son de mexicanos, siento que hay algo particular en contra de su estancia de ellos aquí; nosotros sólo pedimos que respeten nuestras iglesias y a quienes ellos la conforman”, demandó.

ICE intenta ingresar al estadio de Dodgers

› Por Sergio Ramírez

El ICE extendió las redadas a otros espacios en los que no había incursionado, cuando agentes de esa corporación de control migratorio y fronterizo acudieron al estadio del equipo de beisbol de las Grandes Ligas Dodgers de Los Ángeles y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos, pero la organización deportiva se los negó.

El personal del equipo denunció que un grupo de agentes del ICE intentó este jueves ingresar a las instalaciones del Dodger Stadium; no obstante, la autoridad migratoria negó los hechos.

Mediante sus redes sociales, la franquicia angelina aclaró que su equipo de seguridad negó la entrada al parque de beisbol, pues se pretendía implementar un operativo en el estacionamiento contra migrantes ilegales, en la víspera del juego que horas más tarde sostendría contra los Padres de San Diego.

El Tip: El martes, ICE realizó un operativo en el Hipódromo, Hotel y Casino Delta Downs, en Luisiana, donde detuvo a 84 migrantes ilegales.

“(Ayer) agentes del ICE se presentaron en el Dodger Stadium y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos. La organización les negó la entrada al recinto. El partido de esta noche se jugará como estaba programado”, dijo el equipo en X.

A pesar de la denuncia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) desmintió lo señalado por el equipo deportivo.

“Esto no tuvo nada que ver con los Dodgers. Los vehículos de la CBP (Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza) estuvieron en el estacionamiento del estadio muy brevemente, sin relación con ninguna operación o aplicación de la ley”, señaló la dependencia.

Además, entre las contradicciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió un breve posicionamiento en su cuenta de X y dijo que es “falso. Nunca estuvimos allí”.

Sin embargo, un equipo de reporteros de Los Angeles Times reportó horas antes que unidades del DHS con agentes encapuchados se encontraban estacionados afuera del estadio.

Incluso, los elementos de seguridad nacional se negaron a responder los cuestionamientos de los periodistas, quienes preguntaron el motivo de su presencia afuera del parque de los Dodgers.

El equipo angelino ha sido presionado por sus seguidores, en su mayoría de origen migrante, para asumir una posición en torno a las redadas emprendidas por el ICE, DHS, FBI y la DEA para detener a los indocumentados, principalmente a quienes cuentan con antecedentes penales.

En los comentarios de los seguidores de la página de los Dodgers, se pidió que hiciera una declaración pública sobre este tema de los operativos antiinmigrantes, e incluso le recomiendan: “¡Defiende a tus fans latinos!”.

“Me sacaron hace tres días y voy de regreso”

› Por Sergio Ramírez

“Trump tardó más en sacarme, que yo en regresarme”, relató un mexicano migrante que fue deportado hace unos días desde California en Estados Unidos, tras las redadas implementadas por la Oficina de Inmigración, el FBI y la DEA en el área de Los Ángeles, y otras ciudades como Nueva York y Chicago.

A través de un video publicado en redes sociales, el usuario identificado como Rafael López subió el camino de cerros y veredas que cruzó recientemente para llegar a lo que parece la frontera de Tijuana con San Diego, según lo señalaron algunos internautas en sus comentarios.

“Me sacaron hace tres días y ya voy a llegar por el cerro a la ciudad”, relató el connacional en el clip de un minuto.

Agregó: “Ya he caminado todos estos cerros, pero (Donald) Trump me pela la v…, y su administración chafa. Si me sacan, más tardo en devolverme”.

Mencionó que iban a ser las seis de la tarde cuando se encontraba en una de las partes altas del cerro, e incluso, refirió que al llegar a la ciudad que se observa hacia abajo -la cual no identificó-, esperaría a una persona en la carretera para que lo llevara a su casa en el país vecino.

“Ya voy a llegar al freeway aquel y ya me están esperando allá. Son las seis de la tarde, nada más lo que tardo en que me recojan y llego”, explicó Rafael.

Incluso, hizo un llamado a todos aquellos que han sido deportados a no bajar la guardia y seguir buscando el sueño americano.

“Gente, no se den por vencidos que el Trump no trae nada”, afirmó.

En la caja de comentarios, el usuario @irvingherre97 en Tik Tok, también indicó que lo deportaron a México como parte de los operativos ordenados por el presidente estadounidense.

“A mí me sacaron y al otro día ya estaba de nuevo en Estados Unidos, caminé solo como 2 horas”, apuntó.

Otro usuario, @Dodwar también contó su odisea personal. “A mí me sacaron (el) 11 de junio a Tijuana y ahorita ya ando en Los Ángeles de nuevo y trabajando en el jardín con mi mismo patrón, por eso (h)ay que ahorrar cuando se puede para esos imprevisto(s) ánimo raza saludos”.

Para Francisco Guerrero, otro de los que fueron deportados por la administración Trump hace apenas un mes, dijo que es preferible quedarse en México y ya no volver a cruzar, de manera ilegal a Estados Unidos por las consecuencias.

Incluso, cuestionó la actitud de su compatriota Rafael López de regresar a suelo estadounidense. “Pero si te vuelven agarrar a(h)ora si no te deportan te entamban x 20 años o no sé cuántos por violar la ley y a ver quién se la pela a quién, de estar en tu país natal que estar encerrado pero cada quien”, publicó.

Sin embargo, hay quienes no han corrido con la misma suerte de regresar de inmediato a EU, como el caso de Jenny Menjivar, de origen guatemalteco. “A mí me deportaron y llevo dos meses separada de mis hijas”, escribió acompañando con varios emojis llorando.

Después de que el connacional publicara el área por donde volvió a tierra estadounidense, una buena parte reprochó esa actitud, ya que, advirtieron, pone en alerta a las autoridades de aquel país y los demás deportados que van de vuelta a EU corren el riesgo de ser ubicados.

Alza en capturas, por “narrativa de amenaza”

› Redacción

Con un ligero aumento en detenciones migrantes entre el mes de abril y mayo de este año, 12 mil 030 en abril y 12 mil 452 en el mes de mayo, Eunice Rendón, coordinadora de la agenda migrante en México, consideró que se debe a una “narrativa de amenaza impulsada desde el gobierno de Donald Trump”, donde las autoridades en aquel país han recrudecido las detenciones.

La coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, aseguró que, a raíz de las redadas contra migrantes en Estados Unidos y las detenciones han sido impulsadas las detenciones a través de un discurso compartido entre las personas allegadas al republicano y él mismo.

“Esta narrativa de odio, que también puede tener un impacto en cómo aquellos que ya eran racistas y se enojan, ahora se sientan con el derecho de serlo y actuar en consecuencia, porque este discurso alimenta ese enojo y ese racismo”, mencionó la coordinadora Rendón Cárdenas.

En el programa Al Mediodía Con Solórzano, trasmitido por La Razón de México, Rendón refirió que algunas de las acciones que ha realizado Trump, “llevan de por sí amenazas por ejemplo de mandar a la gente a Guantánamo o incluso a la cárcel de Alcatraz, que estaban como recuperándola. Todo eso ha ocasionado que haya una reducción histórica en el flujo migratorio” desde que llegó Trump.

La experta señaló que esta situación refleja “era algo que no veíamos hace 60 años, con tasas muy bajas, en ese sentido sí han llegado en goteo algunas personas a la frontera, que muchas de ellas también son partes de contingentes que venían y se quedaron varados en el sur también de México o en la Ciudad de México, por ejemplo, donde hay otro bloque de personas migrantes, pero que ya no intentan si quiera cruzar”.

Comentó que “sigue la presencia de los países expulsores y yo creo que lo que va a pasar es una reconfiguración, en los próximos meses y años México va a ser por mucho un país de destino más que de tránsito. Las redadas, serguirán”, aseguró.