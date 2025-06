Sheinbaum presume que 11 millones salieron de la pobreza según el Banco Mundial, pero comparación es incorrecta.

Animal Político

Por: Frasua Esquerra

Frase: “¿Recuerdan que habían dicho que 9.5 millones de mexicanos habían salido de la pobreza hasta 2022? Hacen una reevaluación de su metodología y reconocen que en México 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza, durante el periodo del presidente López Obrador hasta 2022; es decir, ya no es 9.5, sino 11 millones, dicho por el Banco Mundial”.

Autor: Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Lugar y fecha: 6 y 12 de junio, Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en sus conferencias del 6 y 12 de junio que el Banco Mundial (BM) reconoció que “11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo del presidente López Obrador, del 2018 hasta 2022”, tras una “reevaluación de su metodología”. Sin embargo, los datos recopilados por ese organismo y las estimaciones a las que aludió la mandataria no corresponden a ese periodo ni a se elaboraron con datos definitivos.

Es verdad que el BM actualizó en junio la metodología para medir la pobreza. Pero con este cambio, y de acuerdo con la base de datos que usa el Banco, la cantidad de personas en pobreza en México –medida con la línea internacional para países de ingreso medio-alto ubicada en 8.30 dólares al día– pasó de 44.01 millones en 2018 a 35.22 millones en 2022.

Esta reducción se traduce en 8.79 millones de personas menos en situación de pobreza y no de 11 millones como afirmó la presidenta.

En su análisis, el Banco Mundial ha atribuido parte de la reducción en la pobreza a mejoras en el mercado laboral, incluyendo los incrementos al salario mínimo, que para ese periodo pasó de 88.36 a 172.87 pesos diarios, es decir, un crecimiento de 95.6%.

Por otra parte, el organismo también pronostica un ligero aumento en el número de personas pobres entre 2024 y 2025: de 33 a 33.6 millones, es decir, alrededor de 638 mil personas más.

Pronóstico de personas en pobreza del Banco Mundial.

¿Qué cambió en la medición del Banco Mundial?

La actualización en la metodología responde principalmente a la adopción de nuevas Paridades del Poder Adquisitivo (PPA) de 2021 y a la revisión de las líneas nacionales de pobreza. De acuerdo con el organismo, esta nueva medida refleja con mayor precisión los costos de cubrir necesidades básicas en distintos países, lo que elevó los umbrales internacionales de pobreza.

Con la actualización, el Banco Mundial ajustó al alza las tres líneas internacionales de pobreza que utiliza:

Pobreza extrema : de 2.15 a 3.00 dólares diarios.

: de 2.15 a 3.00 dólares diarios. Países de ingreso bajo-medio : de 3.65 a 4.20 dólares diarios.

: de 3.65 a 4.20 dólares diarios. Países de ingreso medio-alto (como México): de 6.85 a 8.30 dólares diarios.

La medición del Banco Mundial se basa exclusivamente en el ingreso per cápita diario. Quienes no alcanzan un mínimo definido en dólares —según el nivel de ingreso del país— se consideran en situación de pobreza. Este enfoque no contempla otras dimensiones como el acceso a la salud, educación o vivienda, como solía hacerlo la medición nacional del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el caso de México, el gobierno ha usado estas cifras para presumir una disminución de la pobreza más pronunciada que la registrada por otras fuentes. En 2024, por ejemplo, se presumió una supuesta reducción de 9.5 millones de personas en situación de pobreza con base en datos del Banco Mundial.

No obstante, esa cifra estaba basada en estimaciones y usaba una línea de pobreza distinta (6.85 dólares diarios, PPA 2017), lo que arroja una disminución mayor en términos absolutos.

Cuando se aplica el umbral más estricto del Banco Mundial (2.17 dólares diarios), entre 2018 y 2022 la reducción fue de apenas 800 mil personas.

Además, el cálculo oficial del Banco Mundial publicado en 2024 indica que entre 2018 y 2022 la pobreza se redujo en 7.9 millones de personas. Si se amplía el periodo hasta 2024, la cifra acumulada llegaría a 9.2 millones, no 9.5 millones como presumió el gobierno el año pasado.

La metodología oficial en México mide pobreza multidimensional

En contraste con la medición basada en ingresos, México contaba hasta 2024 con una fuente oficial que evaluaba la pobreza desde un enfoque multidimensional: el Coneval.

Este organismo medía la pobreza combinando el ingreso con seis dimensiones de carencia social: rezago educativo; acceso a servicios de salud; acceso a seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Con esta metodología, el Coneval reportó que entre 2018 y 2022 la población en situación de pobreza disminuyó de 52.4 millones (41.9%) a 46.8 millones (36.3%), es decir, 5.6 millones de personas menos. Esta reducción se atribuyó principalmente a la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, en el mismo periodo la pobreza extrema aumentó de 0.1% para quedar en 7.1% de la población, lo que equivale a un incremento de unas 400 mil personas (de 8.7 a 9.1 millones).

Desde la desaparición del Coneval, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asumió la responsabilidad de generar los datos sobre pobreza multidimensional. Se espera que las cifras correspondientes a 2024 se publiquen en el transcurso de este año.

De acuerdo con el doctor Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la medición de la pobreza es “en parte una selección de criterios” y “en parte procesamiento de información estadística”. Aunque distintas instituciones pueden proponer formas alternativas de medir la pobreza, hasta hace poco sólo había una medición oficial en México: la que realizaba el Coneval.

La principal diferencia entre las metodologías radica en el tipo de pobreza que miden. Mientras el Banco Mundial se enfoca en la capacidad monetaria de los hogares, la medición multidimensional busca reflejar un panorama más amplio del bienestar. Esta diferencia metodológica explica por qué las estimaciones del Banco Mundial muestran una reducción más pronunciada que las cifras del Coneval.