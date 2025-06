¡Con todo y groserías! Christian Martinoli y Luis García debutan con narraciones de la Selección en YouTube.

Récord

Los derechos de transmisión de la Selección Mexicana han dado de qué hablar a lo largo de los últimos días. TV Azteca no pudo tener los derechos para la Fase de Grupos, sin embargo, eso no impidió que el ingenio de Christian Martinoli y Luis García no estuviera presente con el Tricolor.

Por medio del canal de YouTube del ‘Doctor’, ambos cronistas empezaron su transmisión, haciendo lo que más les gusta, divertirse. Martinoli y García tienen cierta libertad en la televisora del Ajusco para transmitir, pero bajo este nuevo formato, los narradores se desataron.

“Bájale a esa madre ‘Doctor’ (un iPad) porque nos va a cruzar todo y nos va a reventar la transmisión”, fueron de las primeras frases que dijo Martinoli en el comienzo del nuevo formato de transmisiones.

No solo estuvieron García y Martinoli en la transmisión, también varios miembros de TV Azteca. Jorge Campos, Carlos Guerrero y David Medrano hicieron enlaces hablando sobre los compromisos del Tricolor.

“No lo sales”

Al momento de dar las alineaciones, ambos narradores hablaron sobre el endeble rival de la Selección Mexicana. Entre todos los comentarios, hablaron sobre la titularidad de Luis Ángel Malagón, agregando que cualquier arquero podría ser titular en dicho encuentro ante República Dominican

“Contra República Dominicana wey, te ponen a ti de portero cabrón y pasa lo mismo. No me chingues. Tu podrías ser el portero también contra Surinam hijo de puta”, agregó Luis García con las risas de fondo de Christian.

El oriundo de Buenos Aires respondió a las acusaciones de su colega. “Ojalá no nos vayan a meter una pinche sorpresa que te la voy a aventar en la cara”.

