Videos con IA, relatos ficticios y desinformación promueven a Harfuch en YouTube y TikTok.

Animal Político

Por: Oscar Nogueda Romero

Canales en YouTube y TikTok publicaron historias ficticias para promocionar la imagen de García Harfuch y desinformar sobre investigaciones en casos de asesinatos.

Al menos 33 canales de YouTube y tres cuentas de TikTok promocionan a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con videos e imágenes creados con inteligencia artificial que resaltan avances en materia de seguridad, pero también narran hechos ficticios y desinforman sobre casos como el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Estos canales se suman a las 68 páginas anónimas en Facebook e Instagram que destinaron 2.8 millones de pesos para promover a García Harfuch en estas redes sociales. De la misma forma que los canales de YouTube y TikTok, la promoción del secretario comenzó a principios de 2025.

En una revisión de los canales de YouTube, hasta el 3 de junio de 2025 se identificó que estas cuentas publicaron 2 mil 285 videos promocionando al secretario de Seguridad y narrando eventos ficticios, tales como “Harfuch revienta convoy de 50 sicarios del mayito en Apatzingán”o “Harfuch intercepta buque en Michoacán y descubre red internacional de carga humana”.

Estas cuentas en YouTube registraron diversas ubicaciones en España, Estados Unidos, Indonesia, Argentina, Brasil y México. No se detectó algún pago para impulsar estos videos en YouTube ni TikTok, ni datos que confirmen la participación de alguna agencia en la creación de estos contenidos.

Canales en YouTube difunden desinformación sobre operativos e investigaciones

“Omar Harfuch detecta conexión entre atentado a Ciro y ejecución de Ximena Guzmán y José Muñoz”, menciona el titular de un video del canal Relatos de Harfuch. Después de reunirse con la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el 26 de mayo, el propio secretario negó que hubiera una conexión entre el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva y el asesinato de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México.

“A mí en lo personal no me gustaría especular, no hay ninguna relación al momento, que indique que están vinculados el atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule”, dijo a medios.

Los videos publicados por estos canales tienen una duración de entre 20 minutos y más de una hora, muestran imágenes de distintos eventos que no se relacionan con los eventos que narran, así como imágenes creadas con inteligencia artificial y títulos que resaltan la participación de García Harfuch.

Sólo el canal Secreto Escondido tiene contenido especializado para suscriptores, por lo que cobra 49 pesos mensuales y otorga insignias a sus seguidores para distinguirse en las transmisiones en vivo y comentarios.

De los 33 canales identificados, sólo seis aclararon en su descripción que se tratan de historias ficticias, entre ellos Viajes de la Voz y Secretos de los Famosos.

Los canales Harfuch Today, Con Harfuch, Harfuch Dice y Relatos de Harfuch aseguran que sus videos son “una historia real de México, con personajes auténticos enfrentando dilemas morales que te harán reflexionar sobre la confianza, el sacrificio y el verdadero significado del deber”. Utilizan hashtags como “#Casoreal” o #TrueHistory, pese a que usan imágenes creadas con inteligencia artificial y narran hechos no verificados.

El resto de los perfiles describen sus videos como documentales narrativos o reportajes, donde supuestamente presentan reportes reales que ocultan medios tradicionales. Pero todos recurren a datos falsos, información no verificada y sin fuentes.

Captura de pantalla canales de YouTube

Los canales Secretos de Famosos y Secretos Escondidos publicaron videos acerca del descubrimiento de una supuesta USB con información sobre el caso del asesinato de Ximena y José, colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, verificamos que las autoridades no encontraron un dispositivo de este tipo y que los únicos indicios localizados son un vehículo, una moto, un casco y un chaleco.

El canal M5 Crimen involucró, sin pruebas, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el asesinto de los colaboradores de la jefa de Gobierno e involucró una supuesta USB en el caso. Este video fue visto 3 mil 566 veces.

Los canales Batallas y Operaciones y México sin Filtros publicaron el video “El crimen digital que silenció a Jimena Guzmán y José Muñoz: Harfuch revela la red secreta en CDMX”, y aunque narran eventos distintos, describen una supuesta conspiración dentro del gobierno local y contratos irregulares en obras como causas del asesinato. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado estas suposiciones.

Con más de 1 millón de vistas en YouTube y publicaciones en Facebook y X, antes Twitter, el perfil Secreto Escondido difundió que García Harfuch supuestamente descubrió a una funcionaria pública llamada Luciana Vega que financiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero no hay información sobre este descubrimiento ni sobre la detención de una funcionaria pública con ese nombre.

Videos que difunden desinformación en YouTube

El canal Secreto Escondido difundió el video titulado “¡Harfuch rompe el silencio! Acusa a Bukele de Traición Internacional y Red Criminal”, el cual tiene 756 me gusta y más de 42 mil vistas. Este video narra supuestos hechos en el Rancho Izaguirre, asegurando que se encontraron camionetas con placas alteradas y depósitos con armas largas.

En realidad, las autoridades federales no informaron del hallazgo de camionetas ni depósitos de armas encontrados en el Rancho Izaguirre.

En el caso del canal Harfuch Hoy, publicó un video con más de 91 mil visualizaciones en el que liga el feminicidio de Valeria Márquez y la influencer colombiana María José Estupiñán. Sin embargo, las autoridades de los dos países no han anunciado una investigación conjunta ni que los casos estén relacionados.

Promoción de Harfuch en TikToK

De la misma forma que en YouTube, al menos tres cuentas que comenzaron a publicar videos en 2025 promocionan al secretario de Seguridad. La cuenta Grandeza Mexicana tiene 24 mil seguidores y en uno de sus videos cuestionó si García Harfuch podría ser el siguiente presidente.

Este video fue republicado por el canal de YouTube Criaturas Calmantes con la descripción: “En este video te contamos datos clave sobre la trayectoria de Omar García Harfuch, actual figura importante en temas de seguridad nacional. Fue secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, sobrevivió a un atentado y es considerado por muchos como un posible candidato presidencial”.

Captura de pantalla de la cuenta de TikTok Grandeza de Mexicana

La cuenta Zona Roja, que suma 1 mil 558 seguidores, calificó al secretario como el Batman Mexicano. Y el perfil SeguriChartsMX, con 1 mil 472 seguidores, aseguró que García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum han puesto orden en Guanajuato. Esto aunque los últimos datos disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportaron un aumento anual de 25% en los homicidios registrados en el primer cuatrimestre de 2025 en Guanajuato.

Las cuentas resaltan operativos y la figura de García Harfuch como artífice de la estrategia de seguridad del país. Como te contamos, los homicidios a nivel nacional han disminuido 5% en el primer trimestre de 2025 frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha utilizado comparaciones engañosas para presumir una disminución mayor.

En un video publicado por SegurihartsMX, que alcanzó las 10 mil visualizaciones, se pueden leer comentarios como: “Felicidades al secretario de seguridad esto es sólo él principio, pero no se puede negar la eficiencia del bombón de García Harfuch” o “Vamos vamos vamos con todo, muchas felicidades por los logros obtenidos, los corruptos que vayan a la cárcel, larga vida señor secretario Omar, viva la 4T y viva México”.

Además, Zona Roja y SeguriChartsMX publicaron videos similares a los que difundieron páginas en Facebook e Instagram, las cuales gastaron más de 2 millones de pesos en la promoción del secretario de Seguridad.