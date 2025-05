Espera Sheinbaum se recupere exportación de autos

fuente: unotv

El gobierno de México espera que en los próximos meses se recupere la exportación de autos hacia los Estados Unidos que tuvo una caída en el primer trimestre del año, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su rueda de prensa a través de plataformas digitales, la titular del Ejecutivo reconoció que el tema de los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos sí afectó la exportación de vehículos producidos en México.

Es natural que en el periodo donde se definían los aranceles, incluso, hubo un momento en que se les cobrara 50 por ciento de arancel, porque se sumaba el arancel del automóvil más el arancel del acero y el aluminio.

Eso ya no está ocurriendo, ya son (impuestos) por separado, ya nos suman las tarifas o los aranceles. Naturalmente en el segundo trimestre hubo espera, no de la producción, pero sí de la exportación. Muchos nos dijeron que ya reanudaron sus exportaciones, dado que ya no tienen el doble arancel, las autopartes se siguen exportando”, expuso Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo adelantó que este jueves se darán a conocer indicadores económicos, muchos de los cuales muestran signos de recuperación, como la inversión extranjera directa.

Reconoció que la economía de México está estrechamente integrada a la de los Estados Unidos, y planteó que esa relación debe continuar.