Marjorie de Sousa es la culpable del divorcio de Gabriel: Soto

fuente: excelsior

Julián Gil se ha convertido en el centro de atención tras hablar en el reality show Secretos de parejas, aspectos personales de su antigua relación con Marjorie de Sousa. Sus declaraciones no solo sorprendieron a sus compañeros de programa, sino también a los espectadores, ya que acusó a la actriz de ser la culpable del divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Durante su participación, el actor argentino reveló detalles poco conocidos de su romance, sin embargo, uno de los momentos más comentados fue cuando se refirió a una supuesta infidelidad cometida por Marjorie con Gabriel Soto.

Julián Gil asegura Marjorie de Sousa fue la culpable del divorcio de Gabriel Soto

En uno de los episodios del reality, Julián Gil recordó pasajes de su relación con Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías. Más allá de lo vivido entre ellos como pareja, el actor habló sobre la separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Aunque se ha señalado que la actriz Irina Baeva fue la tercera en discordia, Julián ofreció una versión distinta sobre el fin del romance entre Gabriel Soto y su exesposa.

“No fue Irina la tercera en discordia, la realidad es que la que destroza ese matrimonio (entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto) fue en ese momento (Marjorie de Sousa)”, dijo el actor.

Hay que recordar que hace años una revista publicó unas fotos de Gabriel Soto y Marjorie de Sousa en la playa, lo que desató rumores de una posible infidelidad, pero el actor demandó a la publicación.

Gabriel Soto desmiente a Julián Gil

Gabriel Soto en un encuentro con la prensa fue cuestionado sobre las declaraciones que realizó Julián Gil.

Afirmó que no desea involucrarse en polémicas, especialmente aquellas que forman parte del pasado.

“Yo no hablo de eso, menos de terceras personas, ya platicaré con él en persona. Cosas que no son ciertas, finalmente concentrado en lo mío, en mi salud, en mis hijas y no voy a involucrarme en nada más que en lo mío, mi bienestar y estar bien para mis hijas”, comentó ante los medios.

Lejos de entrar en confrontaciones, Soto insistió en que desea estar enfocado en su bienestar y su familia.

“He comentado muchas veces que el año pasado estuve mal, entonces ya libramos ese hoyo y pues ahorita estoy concentrado en lo mío, en mi salud tanto mental como emocional”, agregó el actor.

También hizo un llamado a no especular más sobre situaciones que, según él, solo dañan a personas inocentes como sus hijas.

Hasta el momento Marjorie de Sousa no se ha pronunciado respecto a las declaraciones del padre de su hijo.