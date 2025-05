Las grutas de nombre de Dios…¿otra vez?.

G. Arturo Limón D.

DEDICADO A LOS NIÑOS DE AYER, DE HOY Y DE SIEMPRE, QUE VIVEN AL ENTRAR A LAS GRUTAS EL REENCUENTRO CON LA MADRE TIERRA. G.A.L.D.

La vida nos permite ver realidades que ya no nos asombran tanto, porque entendemos que afortunadamente fueron precedidas de nuestros sueños, que las imaginaron sin ser.

Lo que aquí hago constar es, que hemos de ser AGRADECIIDOS CON LA VIDA, POR HABERNOS DADO TANTO.

LA NOTICIA

Son ‘Grutas Nombre de Dios’ premiadas en el ‘Tianguis Turístico de México 2025’ realizado en Rosarito, Baja California El premio es por ser el ‘Mejor destino de naturaleza para vivir una experiencia de aventura’ esta noticia me dio mucho gusto pero no me sorprendió, solo era cuestión de tiempo de esperar casi 30 años, para que se diera el hecho, pero de tiempo al finque me da hoy un motivo de compartir con ustedes los archivos de la…

CRONICA DE UN RESCATE

Hace y muchos años la noticia era SINGULAMENTE COTIDIANA,”JOVENES SE PIERDEN EN LAS GRUTAS” No pocos casos de estos extravíos terminaron en tragedia ¿la razón? había un enorme desprecio por un espacio al cual le había llevado la naturaleza milenios configurar. El espacio que en forma genérica habíamos llamado las grutas.

Su ubicación en la Sierra de Nombre de Dios, le daban un aire de distancia a la capital del estado, distancia que aumentaba en términos temporales ya que mientras que Chihuahua se fundó el 12 de octubre de 1709, la datación de Nombre de Dios se calculaba en una docena de años antes es decir 1697.

Sn embargo hoy en día esta localidad se ha integrado como parte de la ciudad. Se considera que las grutas a 15 minutos del centro de la capital, aunque en realidad poco a poco van formando parte de la mancha urbana y es probable que en unos años ms queden insertas dentro e ella.

No era difícil en el pasado que los jóvenes ávidos de aventuras en una ciudad en donde aún eran escasos los espacios para su sana diversión, se arriesgaban a internasen las grutas. Apoyados por unos cuantos cabos de vela de parafina y cajas de cerillos (lonches y sodas) para hablar de manera mas regional.

La osadía de aventurarse en este espacio llego a tener costos extremos. El maestro José Delgado me comento de un joven alumno de la escuela Secundaria de Nombre de Dios, que un sábado opto por internarse con sus amigos a las grutas y en una caída y perdió la vida.

Esta circunstancia trágica sumada a muchas de menor impacto, pero siempre preocupantes, como las notas sobre los muchachos que se perdían hasta ser rescatados horas e incluso días después me hicieron reconocer tempranamente que las Grutas de Nombre de Dios estaban llamadas a ser parte esencial del recreo que los habitantes de la Ciudad merecían tener, por ello, cuando alguien me informo del eventual riesgo de pérdida de este patrimonio no dude en sugerir un solución y actuar a favor de su preservación.

VIAJE AL CENTRO DE LAS GRUTAS

Entre septiembre y octubre de 1996, después de un par de días de investigar por el área y de constatar lo que me había señalado en cuanto al riesgo después de haber viajado por la zona y filmarla, en cuanto a condiciones y riesgos, convocamos a los medios de comunicación. Así quisimos anunciar que el patrimonio de las Grutas requería ser rescatado y protegido y estábamos dispuestos a hacer visible lo que le había llevado milenios a la naturaleza. Para estos se proponía un proyecto que exigiría 4 años y voluntad de acción social y responsabilidad empresarial y apoyo gubernamental de los diversos niveles.

Siempre recordare uan tarde previa a ese día, donde hoy se localiza el nivel de acceso de la escalera , vi como una mariposa monarca en su tránsito difíciles se posó en la rama superior de un huizache y pude tocarla y escucho de mi un compromiso de corazón; que este lugar seria resguardado por un bien patrimonial para los niños y jóvenes de Chihuahua y cuando hablo de los niños, hablo de todos los que no hemos dejado atrás la fantasía a la que nos llevó Julio Verne en Viaje al Centro de la Tierra, que en nuestras grutas tiene n digno preludio de entendimiento .

RESCATE DEL PATRIMONIO

El 10 de noviembre de 1996 se realizó la reunión de arranque. Degúes de días de discutir la probable extensión y los riesgos de entrar a las grutas se programó la visita. El Periodista Jaime Álvarez del Diario de Chihuahua, fue, puede decirse, el cronista de las grutas, dado que su interés y el de su periódico contribuyeron a mantener informada a la sociedad y darle seguimiento a todos los acontecimientos para lograr este propósito. “Se unen Gobierno Federal, Cementos, ecologistas y vecinos para su rescate” fue el encabezado relativo al proyecto de las grutas que indicaba. En la nota se señalaba, que en una de las primeras incursiones ya se alzaban voces de desaliento diciendo que; “era apenas un agujero de 160 metros”. Ese día recorrimos los primeros 400 y los multiplicamos comola esperanza de salvar las grutas para marzo del siguiente año ya estaban iluminadas…

UN REGALO DEL AYER PARA EL MAÑANA

El 25 de octubre del año 2000 fueron inauguradas las Grutas de Nombre de Dios, parecía increíble que apenas 4 años atrás escuchábamos opiniones calificadas de aliento como la de Carlos Lazcano quien nos acompañó en algún momento de la tarea, justo cuando tomo el proyecto el ingeniero Manuel Reyes representando a la Facultad de ingeniería de la UACH. Cómo no recordar a Manuel Llaneza Delegado dela entonces SEMARNAP y el gallardo actaur de El Ejercito Mexicano con la regulación de los explosivos y a Carlos Carrera como funcionario y otros como los el presidente municipal Reyes Baeza y al gobernador Patricio Martínez entre otros actores comprometidos con el empeño…

El 25 de octubre de 200 apenas unos días de conmemorar la fundación de Chihuahua quedo oficialmente inaugurada la obra de estas grutas que nos permiten viajar a la entraña de la tierra.

Como ecologistas dejamos constancia de nuestra participación en una placa que debe estar por ahí, si los vientos y manos del COVID no la llevaron del área, que a la letra dice;

Las Grutas de Chihuahua en Nombre de Dios

Inmensas como su pasado nos llevan al

Momento en que en esta tierra y el mar era

Qrigen de todo y espacio de…

Nada, hasta que un grupo de hombre unidos

Acudieron en su auxilio, para decir al futuro

“Recordamos nuestro origen” y expresaron;

“Te amamos naturaleza, como

Un niño ama su madre y hoy aquí

Reiteramos el sueño de

Obsequiarte nuestra vida”

Si, con un indómito espíritu que es fuerte como roca y constante como el agua, quede constancia aquí de la suma de voluntades que hizo posible este regalo para todas las generaciones. (1)

COROLARIO

Suelo enseñar a mis alumnos el paradigma “limonesco” de SOÑAR APRENDER Y HACER, ESO TE HARA CRECECER Y SIN DUDA TRASCENDR, Así que en virtud de este premio y el impacto causado por las Grutas en esta premiación y lo que implica en espacio de recreo y derrama por turismo local y nacional, la generación de un Museo temático en las inmediaciones de las grutas con una sala IMAX tipo CECUT de Tijuana, con tema del Agua , Desierto, fosiles y demás, Chihuahua lo merece, y sé que en Turismo ahora hay personas que saben Soñar y pueden hacer realidades los sueños como lo están probando. Ahí dejo la inquietud.

(1)Limón Domínguez Gerardo Arturo. Las Grutas de Nombre de Dios, Crónica de un rescate, publicado en Los colores del Recuerdo, Chihuahua, ríos de luz y tinta pags. 222/227 SUMAR 2012.