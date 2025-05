Angustia en la MLB: Aficionado sufre brutal impacto al caer del muro y jugadores se unen para orar por su salud.

Publimetro

Por Edson Hernández

Minutos de tristeza y suspenso se vivieron en el juego entre Pittsburgh y Chicago cuando un fanático sufrió un terrible impacto al caer desde una gran altura.

Una escena de profunda angustia se vivió en el PNC Park durante el encuentro entre los Pittsburgh Pirates y los Chicago Cubs, donde un aficionado adulto sufrió una dramática caída.

El fanático cayó desde el muro Clemente, de 6.4 metros de altura, ubicado en el jardín derecho del estadio, justo después de un momento de euforia para la afición local.

La preocupación se apoderó del parque instantes después de que Andrew McCutchen conectara un doble crucial de dos carreras en la séptima entrada, poniendo a los Pirates en ventaja 4-3.

SHOCK VIDEO: Fan hospitalized after plummeting from stands during Pirates-Cubs game#piratesvscubs #Pirates pic.twitter.com/Ul9VHhLeCu— Urban Secrets 🤫 (@stiwari1510) May 1, 2025