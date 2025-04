Invita Municipio inscribirse al programa Crédito para Emprendedores de Negocios en la Zona Rural.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, invitan a los emprendedores de la zona rural del municipio a que formen parte del programa de Créditos para Emprendedores de Negocios en la Zona Rural con actividades en los sectores agropecuarios, industrial, agroindustrial, comercios y servicios.

El objetivo de este programa es que las personas mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad con unidades económicas ubicadas en la zona rural del municipio de Chihuahua, que fomenten el desarrollo rural sustentable mediante la productividad, el desarrollo económico a través del empleo y autoempleo.

La recepción de documentos se llevará a cabo a partir del 28 de abril del año en curso, por lo que será necesario presentar la siguiente documentación:

• Asistencia a la capacitación del Taller de Emprendimiento impartido por la Unidad Receptora (UR), en el lugar, fecha y hora que se le indique.

• Identificación oficial vigente: INE, pasaporte mexicano, cartilla servicio militar o constancia de identidad. Original y copia.

• Copia de CURP

• Residir en la zona rural

• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses en copia y original para cotejo, preferente de servicio público

• En caso de no contar con comprobante de domicilio, podrá presentar constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento, Presidencia Seccional o por la autoridad ejidal.

• Cotización actualizada original (con datos de identificación y localización del proveedor, lugar y fecha de su expedición, describiendo bienes, servicios y conceptos de lo que se pretende adquirir con el crédito, señalando vigencia de los precios, con IVA desglosado).

• AVAL solidario: identificación oficial (original y copia) y comprobante de domicilio (copia) no mayor a tres meses.

• El solicitante y aval no deberán presentar con adeudos con el administrador del fondo y/o padrón de deudores.

• El apoyo estará limitado a uno por familia.

Anexos realizados por el Departamento de Proyectos Productivos, de la Dirección de Desarrollo Rural:

• Solicitud de proyecto (anexo 1)

• Estudio socioeconómico (anexo 2)

• Formato de ventas actuales, costos de producción y gastos (anexo 3)

• Estudio paramétrico (anexo 4)

• Carta de Aval Solidario (anexo 5), acompañada de una copia de la identificación oficial

Cabe mencionar que, para el sector agropecuario, solo se apoyan proyectos ligados con la comercialización de productos agrícolas o pecuarios. No aplica para sector primario, es decir, para adquisición de semilla, fertilizantes, alimento para engorda o adquisición de ganado; además No aplica para la adquisición de vehículos, construcción o infraestructura.

La recepción de documentos se llevará a cabo en la Dirección de Desarrollo Rural, ubicada en calle 4a No. 3608, Colonia Santa Rosa, y será de acuerdo a los días y comunidades establecidas en la convocatoria:https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CREDITO_PARA_EMPRENDEDORES_DE_NEGOCIOS_EN_LA_ZONA_RURAL

Para mayor información y detalles de la convocatoria comunícate al 072 ext. 2114 y 2115.