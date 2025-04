Una familia la que murió en el Helicopterazo en el Hudson

fuete: unotv

En la aeronave viajaba una familia de turistas españoles, incluidos tres niños, en el más reciente desastre de aviación de alto perfil en Estados Unidos.

Las víctimas fueron identificadas como Agustin Escobar, director de operaciones de la empresa Siemens España, su esposa, sus tres hijos y el piloto.

Las seis víctimas fueron recuperadas del agua. Lamentablemente, las seis fueron declaradas muertas”, afirmó el alcalde de la ciudad Eric Adams en conferencia.

Adams dijo que el vuelo comenzó en un helipuerto del centro de la ciudad alrededor de las 13:00 horas (tiempo de México).

Este tipo de tours suelen recorrer una ruta que remonta el río Hudson y regresa al extremo sur de Manhattan, con vistas que abarcan numerosos lugares emblemáticos y el horizonte de la Gran Manzana.

Asimismo, los datos de tráfico aéreo reportaron que el helicóptero siniestrado es una aeronave Bell 206L-4 LongRanger IV.

La nave salió del sur de Manhattan, y sobrevoló el río Hudson, que divide las ciudades de Jersey y Nueva York, al parecer se desplomó en su ruta de regreso, en las costas de Jersey, de acuerdo con los registros de la aplicación flightradar.com.

El helicóptero era operado por New York Helicopter, una empresa local de excursiones, según Michael Roth, director ejecutivo de la compañía, reportó el periódico The New York Times.

Según Trip Advisor, este tipo de paseos tiene un costo de unos 329 dólares (seis mil 760 pesos mexicanos).