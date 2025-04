Diputada Xóchitl Contreras exige justicia ante denuncias en la estancia infantil EBDI 32 del ISSSTE.

Ciudad Juárez, Chih.- La diputada local Xóchitl Contreras, condenó enérgicamente los hechos recientemente denunciados por padres de familia cuyos hijos habrían sido víctimas de delitos de índole sexual al interior de la estancia infantil EBDI 32 del ISSSTE, en Ciudad Juárez.

“Como mujer, como madre de familia y como diputada, no puedo quedarme callada ante la gravedad de lo que está ocurriendo en una institución que debería brindar protección y bienestar a los más pequeños. Acompañé a los padres de familia en su caminata desde la ‘X’ hasta las instalaciones de la estancia infantil EBDI 32, una manifestación llena de dolor, exigencia de justicia y amor por sus hijos”, expresó la legisladora.

El motivo de la marcha convocada por madres y padres fue el de alzar la voz ante la exigencia de respuestas claras por parte del ISSSTE y de las autoridades federales, así como evitar que este caso quede en el olvido. Xóchitl Contreras externó su respaldo total y reiteró que llevará al Congreso del Estado un exhorto formal a la Fiscalía General de la República para exigir que este caso se investigue a fondo, con prioridad, sin simulaciones ni carpetazos.

Además, preocupa profundamente que el ISSSTE, institución encargada de velar por la salud y bienestar de los ciudadanos, haya sido objeto de múltiples señalamientos en diversas entidades federativas. Casos recientes, como las denuncias de maltrato en la Estancia Infantil del ISSSTE en Xalapa y las protestas por falta de mantenimiento en la guardería del ISSSTE en Irapuato, evidencian una preocupante falta de atención y compromiso hacia la niñez mexicana.

Xóchitl Contreras fue clara y firme al señalar que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante degradación institucional dentro del ISSSTE. “El ISSSTE ha dejado de ser un refugio de salud y seguridad. Hoy, es una institución que se asocia más con el abandono, la mala atención médica y el desdén hacia la vida. A eso se suma la aprobación del aborto en sus unidades médicas, y ahora estos casos aberrantes contra niños indefensos. ¿Dónde quedó el respeto a la vida? ¿Dónde quedó la vocación de servicio?”.

Contreras denunció que cada vez más ciudadanos sufren tratos indignos en hospitales como el ISSSTE, padecen negligencias, y ahora ni siquiera sus hijos están seguros en las estancias infantiles. “Este caso es una herida profunda para todas las madres y padres que alguna vez confiaron su tesoro más valioso al cuidado de esta institución. Y no se va a cerrar con silencio, se va a cerrar con justicia”, subrayó.

Xóchitl Contreras hace un llamado urgente a las autoridades federales a no mirar hacia otro lado, y a las y los diputados locales por Ciudad Juárez a sumarse a una exigencia en común, la niñez de Juárez. “A los padres y madres de la EBDI 32: no están solos. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, y lo haremos juntos. Porque no hay causa más justa que la defensa de los más vulnerables”, concluyó.