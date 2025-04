Iluminan la “X” de azul por el Día Mundial del Autismo.

Esta noche se llevó a cabo el encendido de azul de la “X”, en conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.



El evento fue encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quién agradeció la oportunidad por estar en el evento.



“Les reitero mi respeto y mi admiración por todo el trabajo que ustedes realizan, en esta tarea que llevan a cabo tienen todo el respaldo y respeto del Gobierno Municipal”, resaltó.



Expresó que son una comunidad que lucha, que está organizada y que está trabajando activamente.



“Las y los felicito por este esfuerzo que hacen, que sé que muchas veces no es fácil, pero que vale la pena por los hijos, cuenten con nuestro apoyo”, añadió.



La organizadora, Egla Ramírez Pérez, quien también es titular de la Fundación Unidos por el Autismo A.C., dijo que este evento tiene la intención de crear conciencia sobre el autismo y promover la inclusión de las personas con el Transtorno del Espectro Autista (TEA) en la sociedad.



“Agradezco que estén aquí, este día es muy importante para las familias que vivimos con nuestros hijos con autismo día a día”, expresó.



Dijo que hace 11 años todo era un sueño y pensaba en lograr grandes cosas, una de ellas era poder darle voz a nuestros hijos, hacer valer sus derechos, pero sobretodo que las personas conocieran lo que era el autismo.



“Hoy puedo decir que hemos trabajado muchísimo para poner nuestro granito de arena en esta ciudad, me visto de azul por mis hijos, por los hijos de mis amigas, por los conocidos, me visto de azul por mis familiares y por los familiares de alguien más, celebramos cada pequeño logro que hemos conseguido y seguiremos trabajando”, agregó.



“Este trabajo me ha llevado más de 10 años de una lucha tan apoyada por el Gobierno Municipal y por la directora del DIF, Lucía Chavira”, mencionó Ana Carolina Aguilar, neumóloga pediatra.



“En cada paso, en cada sonrisa, en cada pequeño avance de sus hijos, refleja la fortaleza de quienes luchan día a día, para crear un apoyo de comprensión para seres queridos”, indicó.



En el evento del encendido estuvieron la directora del DIF municipal, Lucía Chavira; Gail Hernández, representante de los Derechos Humanos; Beatriz Castorena, de la Fundación Mission Angels de El Paso, Texas, así como los regidores Dina Salgado y Jorge Marcial Bueno Quiroz.



El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se celebra cada 2 de abril para sensibilizar a la ciudadanía sobre el autismo y fomentar la inclusión de las personas con TEA

Share this…





Whatsapp

Pinterest

Email