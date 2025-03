G. Arturo Limón D.

UNA REFLEXIÓN OBLIGADA

En 1929 se produjo un acontecimiento que causó sensación en todos los círculos docentes del país. Acudieron a observar el caso de Chicago sabios de toda Norteamérica. Unos cuantos años antes, un joven llamado Robert Hutchins había conseguido graduarse en la Universidad de Yale trabajando de mozo, leñador, preceptor y vendedor de ropas hechas. Ahora, ocho años después, iba a ser el presidente de la cuarta universidad de Norteamérica en orden de ingresos: la Universidad de Chicago. ¿Su edad? ¡Treinta años! ¡Era increíble! Los viejos profesores movían la cabeza. Se multiplicaron las críticas acerca de este “chico prodigio”. Era esto y era lo otro: demasiado joven, demasiado inexperimentado, con ideas pedagógicas muy ‘ raras… Hasta los periódicos intervinieron en el ataque.

El día en que fue proclamado presidente Robert Maynard Hutchins, un amigo dijo a su padre: “Me he escandalizado esta mañana al leer el artículo editorial en que se atacaba a su hijo”.

Y el viejo Hutchins contestó: “Sí, es un ataque duro, pero recuerde que nadie patea a un perro muerto”.

Recordé esta vieja anécdota, la cual conozco hace décadas y que rememore al ver una vez más como mediáticamente se ataca a la senadora Andrea Chávez, cuestionando como al rector Hutchins desde su juventud hasta la supuesta comisión de N infracciones a la ley mismas que correspondería en todo caso a la justicia valora y no a la opinión pública lapidaria que con noticias esas si aviesas que se quieren y envían hacia ella, pero que digo la opinión pública, que finalmente se moldea con el interés y en el mayor de los caso con el dinero de sus detractores, ellos sin cuestionables a ojos vistos en su actuar interesado en dejar en el camino a quien no quieren ver en la contienda del 27, no pongo nombres cada cual sabe su participación.

Me interesa el hecho.

Porque a lo conozco ya lo he visto en el llamado juicio del desafuero de AMLO

Lo vi en su mandato recuerdo un articulo que aquí publique ensayo del 2021 al cierre de la mitad de su gobierno sexenal, cuando siendo el primer mandatario ya se le agobiaba con noticas falsas y bulos así como memes que también entonces le descalificaban, aquí reitero parte de ese trabajo titulado; EL TAMAÑO DEL MIEDO

Así. que ante este agravio que se suma a los domésticos y habituales memes que vemos en contra ya no su posición política sino su persona, y en virtud del acoso de quienes he llamado en el pasado, incluso antes de esta trifulca electoral y de que él fuera investido presidente, le llamé con justeza por su actuar “La Jauría” debido al permanente asedio que le imponen, en ocasiones con una sinrazón patológica desde mi perspectiva o diré más bien interesada, porque primero sintieron amenazados por su llegada sus intereses y hoy buscan recuperarlos atacándolo sistemáticamente, me refiero e incluyo aquí a Enrique Krauze , Aguilar Camín, Gómez Leyva y López Dóriga, solo por citar a los más visibles, que sin pudor suponiendo que nosotros los observadores de sus programas o lectores de su s columnas no podemos advertir que lo que les interesa no es el bien público, sino su beneficio privado, el que hace arder ese flamígero fuego con un nivel de crítica, aviesa, y mordaz lanzan un día si y otro también, tratando de confundir en este caso al electorado, buscando evitar voten por quien ellos han decidido.

MI POSTURA ANTE EL HECHO

¿Quién habría pensado que los que han hecho millones dólares usufructuando la riqueza petrolera desde que Carlos Salinas el alumno estrella en vaciamiento de riqueza nacional para transferirlo a su Amigo y mentor George H. W. Bush hace ya casi más de años cuando decidió cerrar refinerías como la de Azcapotzalco y llevar el crudo a refinar a Houston, dejando allá toda la derrama de la industria petroquímica que aquí desmantelo, y que el gobierno panista de Fox en 2002 acabo de matar al cerrar la petroquímica de Ciudad Camargo fue un agravio también y ara la nación y mas para ellos al ver liquidada y desmantelada esa zona laboral en 2007 con el gobierno CALDERONISTA, DESTACO AQUÍ EL AGRAVIO, RETROCESO Y MARGINACION, A LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO FEDERAL AL CREAR SU RETROGRADA LEY DEL ISSSTE 2007, como se ve en agravio de México, Chihuahua y la región centro sur el PRIAN ha mostrado efectividad por décadas, menciono puntualmente esto porque la adquisición de Deer Park la refinería de Houston que era en la metáfora de López Obrador decía; “somos dueños de las naranjas y compramos el jugo” ahí es donde se hacia el jugo de nuestro petróleo léase gasolina, que teníamos que comprar porque estos gobiernos Salinas, Fox Calderón y demás, del periodo neoliberal, ya que desde De la Madrid, Zedillo, hasta Peña, generaron las cadenas de dependencia, así qe no temamos a nuevos liderazgos, démosles la bienvenida sobre todo cuando han sido en el periodo neoliberal tan deficitarios los del PRIAN y ahora en Jalisco el M

COROLARIO

Así las cosas, juzgue usted y POR FAVOR no se deje atemorizar por esta andanada de opinologos interesados, de esta jauría local y nacional a la que esta semana se han sumado otros quienes desean patear a quien le tienen irracionalmente miedo como al joven rector Hutchins.

Consideremos que , una vida realmente democrática no merece ver morir al nacer a quien puede ser agente de cambio.

Démosle tiempo a todos, ya que el viejo adagio aconseja que. por sus frutos les habremos de conocer, y en las referencia neoliberales aquí planteadas hay ejemplo del por qué renovarse es vivir y perpetuarse en la corrupción es morir.

CHIHUAHUA DEMANDA ESA RENOVACIÓN, DENLE TIEMPO AL TIEMPO NUEVO.