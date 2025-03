Rancho Izaguirre es doloroso para México; no para la violencia: Luis Villalobos

Chihuahua.- El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, José Luis Villalobos señaló que el tema de las desapariciones y los restos encontrados en el Rancho Izaguirre del estado de Jalisco, es “doloroso e impactante” para México.

“Tuve la oportunidad de estar el sábado en una actividad del partido en Guadalajara, y el ambiente es muy pesado, hay mucho pesar por esta situación, me parece que no se debe lucrar políticamente con un tema tan doloroso para el país, pero también que los de Morena son unos cínicos y sin vergüenzas, se los dije aquí, más de 213 mil muerto en los últimos 6 años del Gobierno anterior, más lo que llevamos en esta administración, no para la violencia”, comentó.

El diputado local del tricolor recordó que este Rancho o “campo de exterminio” fue localizado en septiembre y custodiado por la Guardia Nacional, y que tuvo que ser un colectivo quienes se dieron cuenta de lo ocurrido en su interior, “y que seguramente si unos padres y madres buscadoras pudo encontrar lo que era visible, no creo que la autoridad no lo haya podido ver”.

Además de las declaraciones lamentables que han vertido tanto el ex candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña al cuestionar y denostar el trabajo de las madres buscadoras.

Al ser cuestionado sobre la vigilia que realizaron las madres buscadoras de Chihuahua, en el que denunciaron que Chihuahua no se queda atrás con narcofosas en RAncho Dolores, Santa Eulalia y recientemente en la comunidad El Willy en Casas Grandes, dijo que es importante que se lleven a cabo las investigaciones.

“Desde el PRI nosotros estamos a favor de que quienes han sufrido temas de violencia y se han impactado a través del crimen organizado que haya justicia para las familias, lo hemos dicho desde todos los espacios de representación, darles seguimiento y atender a las familias, resolver e investigar el origen de las desapariciones y donde se han localizado restos de personas”, puntualizó.