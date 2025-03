Exhortan a no creer en rumores por maltrato a mascotas

Ciudad Juárez.- La Dirección de Atención y Bienestar Animal invita a la comunidad a no dejarse llevar por rumores en algunos casos de atención a las mascotas en la ciudad, ya que no toda la información es real.



La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, dio a conocer que uno de los casos ocurrió fuera de la Clínica 48 del IMSS, donde el personal de la unidad aseguraba que un médico de la misma envenenó a un grupo de gatos que se encontraba en el jardín, sin embargo, al hacer la revisión esta dirección y la Fiscalía General del Estado, se comprobó que la información era falsa.



La funcionaria señaló que DABA trabajó de la mano de Fiscalía, por lo que acudieron al sitio a corroborar los datos y concluyeron que no eran reales.



Indicó que hicieron una revisión del lugar y se entrevistaron con el denunciante, quien dijo que creía que era un rumor.



Así mismo, hablaron con la persona encargada de cuidar a los gatitos, quien también comentó que los mismos se dieron en adopción, una vez que fueron alimentados.



Luego de la intervención, la Fiscalía no se quedó con una carpeta abierta, de modo que DABA concluyó su trabajo.

