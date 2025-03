Por: Luis Villegas Montes

A la presidente Claudia Sheinbaum le falló el timing. Yo digo.

El Martes de Carnaval suele ser una fecha de excesos y desfiguros; las máscaras y disfraces nos permiten ser quienes no somos —y aunque haya líderes que parecen llevarlos puestos todo el año (ahí está AMLO, para que no me digan mentiroso)—. Lo insólito es que, mientras en Río de Janeiro desfilaban carrozas exuberantes, en Nueva Orleans se repartían collares y en Venecia reinaban los antifaces, en Washington se montaba un carnaval político donde las máscaras de la diplomacia se caían a pedazos. Este 4 de marzo de 2025, cuando se supone que medio mundo debiera andar en el festejo, precisamente envuelto entre tules de artificio, se nos aparece Claudia Sheinbaum, en cadena nacional, con su cara de palo cayéndosele su teatrito.

Así fue; mientras medio mundo andaba en el jolgorio, el presidente Donald Trump decidió montar su propio carnaval ante el Congreso de los Estados Unidos. En un alarde que no debía sorprender a nadie, mucho menos en México, nos dejó turulatos; palabras más, palabras menos, con gesticulación digna de un mimo francés en crisis existencial, nos describió como una tierra de nadie dominada por los cárteles que, “asesinan, violan, torturan y ejercen un control total”[1] sobre su territorio. En pocas palabras, describió a México como el set de una película de acción hollywoodense que, además, para vergüenza propia y por presiones arancelarias, intentó lavarse la cara entregando a 29 de los mayores líderes criminales, en un gesto que, dijo, “nunca había ocurrido antes” en un descarado afán de intentar hacer felices a los gringous.

Mientras tanto, en tierras aztecas, la presidente Claudia Sheinbaum, como medio para oponer resistencia, como estrategia para enfrentar las amenazas, como medida para desafiar al zanahotruo, como táctica para resistir al chantaje convocó al pueblo de México…, convocó al pueblo de México… —híjole, hasta penita me da escribirlo, pero ahí va—, convocó al pueblo de México a… ¡una asamblea informativa en el zócalo! Y ¡pum! (diría Javi Noble). ¡Ah! ¿Qué sería del pueblo mexicano sin sus mítines en el Zócalo? Como en los tiempos de López Obrador, el gobierno sigue confiando en que una buena dosis de nacionalismo, discursos encendidos y un par de mariachis pueden solucionar cualquier crisis internacional. La convocatoria de Sheinbaum tiene el aroma de esas antiguas revanchas políticas, donde el líder convoca al pueblo para demostrar que la legitimidad no se construye con datos económicos ni con relaciones diplomáticas, sino con la cantidad de gente que logres juntar, a huersas, en la plancha del zócalo capitalino. Con el calor de los discursos y el rugido de las multitudes, el mensaje es claro: “No nos vamos a dejar”. Lo que no está tan claro es cómo exactamente se supone que juntar cien mil personas a gritar “¡No más aranceles!”, o cualquier otra babosada, va a civilizar a don Donald. Tal vez confían que el eco de los gritos llegue hasta Mar-a-Lago y que, entre hoyo y hoyo (de golf), Trump se conmueva y decida revocar los aranceles; o, ¿quién sabe?, tal vez la presidenta le esté apostando a que el fervor patriótico tenga poderes mágicos que reescriban tratados comerciales por arte de birlibirloque.

Como quiera que sea, este Martes de Carnaval de 2025 será recordado por las próximas generaciones, primero, como el día en que Trump sacó a relucir su retórica más dura contra México, acusando en forma expresa al gobierno morenista de una colusión total con el narco; segundo, como el día en que la presidenta Sheinbaum decidió responder a esta embestida brutal con la festiva ocurrencia de un mitin en el zócalo del tipo: “este puño sí se ve” y “se ve, se siente, MORENA está presente”, como conjuro para alejarnos de todo mal; y tercero, como el día en que el ciudadano de a pie se quedó encuerado en medio del estropicio, preguntándose si este conflicto terminará con acuerdos diplomáticos o si, por el contrario, tendremos que prepararnos para un año con más discursos, más sanciones y, sobre todo, más carnavales políticos donde los únicos que se divierten son los que ya saben que, pase lo que pase, ellos no perderán nunca nada.

